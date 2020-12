Recordamos a los famosos que nos han dicho adiós en este 2020

MADRID, 21 (CHANCE)

A las puertas de poner punto y final a este trágico 2020, cerramos el año con unas cifras devastadoras en cuanto a fallecidos se refiere. Entre los que nos han dicho adiós este año, una gran cantidad de rostros conocidos han sufrido las consecuencias del temido Coronavirus y desde CHANCE queremos recordarlos con nuestro particular homenaje.

Una de las noticias que más nos han marcado en este 2020 fue la pérdida de Álex Lequio, sin duda un adiós muy trágico a los 27 años. Tras una larga lucha contra el cáncer, el hijo de Ana Obregón fallecía el pasado 13 de mayo dejando una enorme tristeza entre todos los que lo conocían. Después de unos meses muy duros, su madre le dedicará un homenaje muy especial en la última noche del año en la que acompañará a todos los españoles desde la puerta del sol de la mano de TVE.No cabe duda de que la familia Falcó ha sido una de las grandes perjudicadas por esta pandemia de la Covid-19. Tras el adiós de Carlos Falcó el pasado 20 de marzo, la familia también tuvo que despedirse de su hermano, Fernando Falcó, a los 81 años de edad tan solo siete meses después de la pérdida del Marqués de Griñón. Finalmente, Xandra Falcó también tuvo que hacer frente al doloroso palo de la muerte de su marido, Jaime Carvajal, a causa de un repentino paro cardíaco.Al igual que muchas otras familias españolas, la Familia Real también ha tenido que lamentar la pérdida de uno de sus miembros más queridos, la infanta Pilar. Pocos días después de darle la bienvenida al 2020, concretamente el 8 de enero, la hermana el rey Juan Carlos decía adiós tras varios años de lucha contra el cáncer de colon. También a consecuencia del cáncer perdimos a uno de los rostros más queridos de la música española, Pau Donés. El integrante de 'Jarabe de Palo' se despedía definitivamente de este mundo el 9 de Junio de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía desde agosto de 2015. Ejemplo de superación y positividad ante la enfermedad, el cantante siempre será recordado por su música, especialmente por la canción 'Eso que tú me das' con la que el artista quiso agradecer el apoyo recibido durante su complicada enfermedad.La pérdida de personas jóvenes siempre es una terrible noticia pero si a esto le sumas la complicada situación sanitaria que hemos vivido en estos meses y que nos ha obligado a prescindir de los funerales, el dolor es aún mayor. Antonio Vidal, marido de Paz Padilla, también recibía sepultura en la más estricta intimidad en Zahara de los Atunes. Con la fortaleza y la positividad que le caracterizan, la presentadora ha sabido dar una lección de vida a todos los que la quieren demostrando que con una sonrisa se pueden superar mucho mejor los baches que la vida pone en el camino. Aunque todavía no estábamos sufriendo las consecuencias de esta pandemia de manera generalizada en nuestro país, Fran Álvarez, ex marido de Belén Esteban, también nos dejó el 8 de febrero a los 43 años de edad de forma repentina. El camarero fue encontrado en la cama de su domicilio tras haber pasado por un 'verdadero infierno' en los últimos meses antes de su muerte.A lo largo de este año también hemos tenido que decir adiós a algunos de los personajes más conocidos de nuestro país como fue el caso de Carmen de Mairena, que murió el 22 de marzo, Lucía Bosé, que falleció tan solo un día después que la anterior o Rosa María Sardá que también nos dejó el pasado 11 de junio. En los últimos meses del año también Elena Moure dejó a su familia en medio de un gran dolor. A pesar de sus 92 años, 'la mami' como la conocían entre sus seres más queridos, dijo adiós el 17 de noviembre para reunirse con su marido Jorge Tablada.