El rector de la URJC declara que Álvarez Conde le remitió el acta tras "reiteradas" llamadas del exconsejero Van Grieken

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha declarado este viernes que el que fuera director del Instituto de Derecho Público (IDP) Enrique Álvarez Conde le remitió el acta de defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes tras "reiteradas" llamadas del entonces consejero de Educación Rafael Van Grieken solicitando dicho documento.

"Toda la documentación se remitió a la Consejería de Educación. El número de llamadas fue numerosa. Detectamos claras irregularidades administrativas en la información remitida al Rectorado", ha subrayado Ramos, quien ha comparecido como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia de Madrid contra la exdirigente popular por un delito de falsedad documental. Cifuentes afronta una pena de tres años y tres meses de cárcel.

La declaración de Ramos tiene lugar después de que esta mañana Cifuentes manifestara que la Secretaría del rector le remitió el acta con firmas falsificadas y sin que ella se lo hubiera solicitado, un hecho que no podía imaginar.

"Yo entregué en esa fecha el TFM. Hice exclusivamente una exposición de las líneas generales. Desconozco quienes conformaban ese tribunal. Eso corresponde a la universidad. Yo desconocía que el TFM tuviera un acta específica. No dude del acta remitida por el rector de la URJC --Javier Ramos--, persona que para mi tenía todas las garantías y toda la presunción de veracidad", ha subrayado.

DEFENDER EL "BUEN HACER DE LA URJC"

En su comparecencia, el rector ha narrado que la tarde del 20 de marzo de 2018, un día antes de que se destapara el caso, le llamó el vicerrector de postgrado y le comentó que iba a aparecer en un medio "unas irregularidades de un máster que cursó en 2012 la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid".

"Siendo conocedor de los estándares de calidad de la URJC, mi experiencia previa es que estos hechos no ocurren y entendía que era un acto desagradable más de la pelea política que se suele ver en los medios y no le dí importancia", ha reconocido.

El rector acudió el 21 de marzo a la universidad sin "mayor preocupación" y a las 8.25 horas fue a su despacho con la intención de acudir a una reunión que tenía agendada. "(María Teresa) Feito --exasesora de Educación, funcionaria de la URJC y acusada-- me estaba esperando a la entrada de mi despacho", ha recordado.

"¿Cuando usted la ve, relacionó su presencia a esta noticia?", le ha preguntado la fiscal, a lo que ha respondido que no recuerda que pensó en ese momento. "Recuerdo que cuando yo llego estaba el dirCom de la universidad y estaba Feito. Recuerdo que la señora Feito aportó información sobre lo publicado. Hablamos de las presuntas irregularidades", ha indicado.

Tras ello, ha comentado que relacionó a Feito con Cifuentes, "ya que no había otra explicación para que fuera en relación con otros hechos que no fueran por los publicados contra Cifuentes".

"La presión mediática subía por minutos. Empezaron a aparecer unidades móviles en el campus de Móstoles y había sensación de que los hechos se precipitaban. Los profesores se alarmaban. Hubo varias fases; una primera de incredulidad y otra de recabar información", ha recordado.

ACTA REMITIDA POR CONDE

Llamó entonces a Álvarez Conde para averiguar lo que había pasado seis años antes y se intentó recabar información. "Tuve una idea de lo que pudo pasar y empezó una segunda fase de dar explicaciones a los medios porque queríamos demostrar el buen hacer de la universidad", ha señalado.

Al ser preguntado sobre por qué no se reunió con Cecilia Rosado, que era la directora del máster, ha indicado que la información que tenían es que era Álvarez Conde el director del máster. Esa tarde, llamó a Cifuentes para asegurarse que la información que habían reconstruido era la correcta. Pero no contestó a la llamada.

"Nunca estuve a solas con Álvarez Conde afortunadamente. Le llamé y le pedí que acudiera al Rectorado a esclarecer lo ocurrido. Cuando llega, estábamos un grupo de seis personas y nos informó de lo que había ocurrido. Nos dijo que tenía el TFM en su posesión", ha añadido.

Uno de los hechos que le sorprendió es que a primera hora de la mañana apareciera la funcionaria Amalia Calonge con el correo de Pablo Chico donde le solicitaba el cambio de la calificación de una asignatura relativa a 'Financiación'.

"Llamé al consejero Rafael Van Grieken. Queríamos que alguien dejara claro que esa noticia era resultado de una pelea política y no del mal hacer de la universidad. Nuestra angustia era dejar claro que cuando se expide un título responde a una formación de calidad", ha dicho.

Así, ha recalcado que recibió numerosas llamadas del consejero pidiendo el acta y ha dicho que habló con la jefa de Gabinete de Cifuentes para acordar quien daba explicaciones para "dejar claro el buen hacer de la URJC".

"Nos dijeron que ellos no iban a dar una rueda de prensa y entendimos que teníamos que explicar nosotros los hechos", ha indicado. "Conde dijo que el acta obraba en su poder y firmó una declaración acerca de que tenía el acta de defensa. Esa información me llega por correo tras las reiteradas llamadas del consejero", ha agregado.

IDENTIFICARON ERRORES GRAVES

Tras ello, ha hablado de las "inconsistencias" que apreció en la rueda de prensa sobre la idea que tenía de lo que había ocurrido en el curso académico 2011/2012 dado que identificaron errores administrativos graves.

"Se había defendido el TFM sin tener aprobadas todas las asignaturas. No estaba aprobada una asignatura, la del profesor Pablo Chico. Había habido un fallo. Otro era que Amalia Calonge, que cambió el acta, no debería haber estado autorizada para cambiar ese acta. No tenía responsabilidades sobre postgrado. Recibimos la llamada del director de 'eldiario.es' que nos comentaba que podía demostrar que no habíamos contado la verdad", ha relatado. Con estos indicios, procedieron esa tarde a solicitar que analizaran estas cuestiones.

Sobre el acta, ha detallado que Conde le remitió el acta a su correo personal, ya que le llamó y le pidió el documento tras "reiteradas llamadas del consejero". A los pocos minutos, recibió un correo de Conde con el acta.

"En el mismo instante, lo reenvié a mi secretaria para que procediera a su reenvió", ha recalcado. "La URJC es una universidad de excelente calidad y mi único objetivo era dejar patente que la URJC hacía bien su trabajo", ha finalizado.

El abogado de Cifuentes, el letrado José Antonio Choclán, ha preguntado a Ramos si alguien del entorno de su defendida le preguntó sobre el acta, a lo que el rector ha contestado que solo Álvarez Conde.