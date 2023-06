Recuerdan a Jorge Javier Vázquez en el fin de 'Sálvame'

MADRID, 23 (CHANCE)

De la noche a la mañana Jorge Javier Vázquez desaparecía de la pantalla al no presentar un jueves la gala de 'Supervivientes 2023', lo que provocaba numerosas especulaciones ya que días ante se había conocido el fin de 'Sálvame Diario'. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, Mediaset emitía un comunicado en el que informaba que el presentador se encontraba de baja médica y le deseaba una pronta recuperación.

Jorge decidía romper su silencio con una publicación en redes sociales para explicar qué le ocurría tras 'desaparecer' de sus programas y fue entonces cuando supimos que se retiraba, al menos de momento, de la pantalla. "En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana" confesaba y dejaban un final abierto a un futuro de lo más incierto: "Así que por ahora solo puedo decir 'Hasta siempre'. 'Hasta cuando pueda'. 'Hasta que surja'. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena".

Hoy, 'Sálvame' dice adiós, cierra sus puertas y pone fin a una etapa de entretenimiento y diversión en televisión que difícilmente se volverá a repetir y cómo no, se ha echado de menos la presencia del presentador: del dueño del cortijo. Todos sus compañeros han tenido unas emotivas palabras hacia él, homenajeándole como profesional, pero sobre todo como persona:

"Jorge no lo ha tenido fácil, a mí siempre me ha ayudado y creo que hay reivindicar la figura de Jorge Javier como gran persona y presentador" - Miguel Frigenti.

"Él y yo tenemos el mismo sentido del humor. Lo echo mucho de menos, me ha dejado huérfano, es único, me ha hecho reír, ha sacado lo mejor de mí y le debo mucho" - Pilar Vidal.

"Es el tipo más inteligente que ha pasado por la tele, yo tengo diferencias con él en muchas cosas, pero es una persona inalcanzable" - Antonio Montero.

"Me siento muy afortunado por haber trabajado bajo su mandato, he aprendido mucho de él. Es una persona muy grande, ha sido uno de las pocas personas que siempre me han apoyado" - Rafa Mora.

"Si yo me tengo que quedar con un presentador de 'Sálvame', me quedo con Paz Padilla* Jorge, que te quiero y te digo una cosa, sin ti esto hubiese sido muy difícil, eras el hilo conductor de todas las tramas" - Kiko Hernández.

Belén Esteban aprovechaba unos minutos hace unas semanas para lanzarle un mensaje y le pedía que sacase fuerzas para estar con ellos en el fin del programa, pero finalmente parece que Jorge ha decidido no aparecer y seguir descansando -completamente desconectado- de todo este periodo tan convulso que hemos vivido en los últimos meses.