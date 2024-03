Un recurso traspapelado retrasa 'sine die' el juicio al profesor acusado de abusos a alumnas junto a otros tres jóvenes

La defensa presentó un recurso de apelación en abril de 2022 que nunca fue contestado

PALMA, 19 (EUROPA PRESS)

El juicio al profesor de matemáticas y otros tres jóvenes acusados de abusos sexuales a exalumnas del colegio ha quedado suspendido debido a un recurso de la defensa que la Audiencia Provincial nunca tramitó.

La vista oral sufrirá un evidente retraso tras acceder parcialmente el Tribunal a la petición de la defensa en aquel escrito: así, el juicio queda pendiente de una prueba de madurez a los acusados que de momento no tiene fecha, como tampoco hay calendario para celebrar el juicio.

La Fiscalía pide para el profesor, un joven de 26 años, una condena de 12 años de prisión, libertad vigilada con obligación de participar en un programa de educación sexual y la inhabilitación para trabajos que conlleven contacto con menores durante 15 años.

Otros tres acusados, de 21, 22 y 23 años, serán juzgados con él. Para dos de ellos la Fiscalía pide una condena de diez años y medio de cárcel, cada uno, y para el tercero solicita nueve años de prisión.

UN RECURSO SIN CONTESTAR

El recurso del abogado Pablo Juanico, representante del docente, solicitaba practicar una prueba de madurez tanto a los acusados, todos bastante jóvenes, y las víctimas, menores de edad. La apelación fue presentada en abril de 2022 ante la Audiencia, pero nunca recibió respuesta.

El abogado advirtió de ello en una vista del caso celebrada en febrero de 2023, pero en aquel momento el Tribunal creyó que el recurso se estaba estudiando y que, con más de un año de margen, había tiempo suficiente para que se contestara antes del juicio. En realidad, la tramitación no había llegado a comenzar.

Por este motivo, llegados a la fecha del juicio, el letrado solicitaba la nulidad por vulneración de derechos fundamentales. Esa tesis ha sido rechazada por el Tribunal, que no obstante se ha abierto a subsanar el error --achacado a un fallo informático-- accediendo parcialmente a la petición del letrado.

La solución ofrecida por los magistrados ha sido practicar la prueba de madurez a los acusados, y solamente si el forense lo considera necesario se permitirá que explorar a las víctimas.

El fiscal Julio Cano se había opuesto a ese extremo porque al ser menores de 16 años "no pueden consentir y punto, y no hay más cuestión". En ningún caso la valoración a las víctimas la realizará un perito privado, ha aclarado la presidenta del Tribunal, que se ha comprometido a intentar un nuevo señalamiento "lo más rápido posible".

PRESUNTOS ABUSOS SEXUALES A EXALUMNAS DEL COLEGIO

El docente está acusado, junto a varios amigos, de abusos sexuales a varias alumnas del colegio donde había trabajado hasta unos meses antes. Todas las víctimas tienen edades inferiores a los 16 años.

Los hechos se remontan al año 2021. El docente había trabajado como profesor sustituto de matemáticas en el colegio y, finalizado el curso, una alumna contactó con él a través de una red social con una cuenta falsa. Con todo, la Fiscalía sostiene que a los pocos días él habría averiguado su identidad y siguió conversando con ella y su hermana.

En junio, presuntamente se citó con las menores en un parque cerca del domicilio de éstas, y consumieron varias cervezas; la noche de San Juan, habría quedado nuevamente con una de ellas y sus amigas para consumir alcohol.

Siempre según el fiscal, en 2021, el profesor acudió con sus amigos a una fiesta de cumpleaños de una de las menores en la playa, donde había adolescentes de 13 a 15 años. Los adultos se presentaron con alcohol que consumieron con las menores y, con el pretexto de un 'juego del reto', presuntamente el profesor y otro coacusado realizaron tocamientos a dos menores.

La Fiscalía describe más citas similares, en un mirador y una playa, y sitúa en julio de 2021 un episodio en la casa del procesado donde tres de los acusados se habrían repartido por parejas en las habitaciones. El fiscal acusa al hombre de haber convencido a una menor, que había consumido importantes cantidades de alcohol, para intentar relaciones completas, aunque precisa que no llegaron a consumarlas.

El fiscal también plantea imponer a los acusados órdenes de alejamiento con prohibición de comunicación respecto a las menores, y el pago de indemnizaciones de 6.000 euros para cada una de ellas.

SEGUNDO JUICIO AL PROFESOR

El profesor acaba de ser juzgado en la Audiencia Provincial por un caso anterior que afecta a otra alumna. La estudiante denunció que el docente le manoseó un pecho cuando se acercó a preguntarle una duda. El hombre negó esa versión.

Tras la denuncia de la madre, el centro decidió no renovar el contrato al profesor, si bien el motivo oficial fue el incumplimiento de protocolos Covid vigentes en la época, y no se activaron más protocolos. La Fiscalía reprochó en el juicio la actuación del colegio, considerando que no hizo "lo que toca".