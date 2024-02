Red Eléctrica elevó sus inversiones hasta los 800 millones en 2023 y prevé superar los 1.000 millones en 2024

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Red Eléctrica de España (REE) ha acelerado en 2023 sus inversiones a números históricos, superando los 800 millones de euros, y en 2024 prevé elevar esa cifra por encima de los 1.000 millones de euros, según anunció el consejero delegado de Redeia, Roberto García Merino.

"Más que números, son referencias claras de que en ese umbral de 1.000 millones al año el despliegue de red va a ser totalmente coherente y consecuente con las necesidades que marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y con las necesidades que marca la planificación", dijo García Merino en su participación en el 21 Encuentro del sector energético del IESE-Deloitte.

El ejecutivo de Redeia consideró que el PNIEC a 2030 representa una hoja de ruta "clara, valiente y contundente" y señaló el papel "decisivo" de las redes en la transición energética. "Creo que el PNIEC marca un horizonte clarísimo de lo que tenemos que hacer los agentes que tienen que participar, y cuándo y cómo lo tenemos que hacer", dijo.

A este respecto, defendió que el sistema eléctrico español está en "una posición positiva" de partida para afrontar el reto, como ya se pudo ver en un 2023 en que más de la mitad de la demanda fue cubierta por las renovables.

"Sinceramente, creo que tenemos uno de los sistemas eléctricos más eficientes, seguros de Europa y a nivel mundial. No lo digo yo, lo dice la Agencia Internacional de la Energía", aseveró.

INCREMENTAR INTERCONEXIONES CON EUROPA.

No obstante, García Merino también subrayó la necesidad de incrementar la interconexión eléctrica de la Península con Europa, ya que "no sirve de nada trabajar en España, incorporar toda esa energía renovable, si no se cuenta con un nivel de interconexión con Europa razonable".

A este respecto, indicó que cuando entre en operación la interconexión submarina por el Golfo de Vizcaya, en 2027 o 2028, se contará con una interconexión del 5% con Europa, lejos aún del objetivo de 8.000 megavatios (MW).

Por ello, pidió "fomentar el desarrollo de esas interconexiones", ya que si no es así "perderá muchísimo valor del proceso de transición energética en España".