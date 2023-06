Red de Fundaciones Universidad-Empresa ve "inaplicable" el Estatuto del Becario y tacha que sea "sin consenso"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 (EUROPA PRESS)

La Red de Fundaciones Universidad-Empresa ha manifestado que se opone frontalmente al anuncio realizado por el Ministerio de Trabajo sobre el nuevo Estatuto del Becario, que ve "inaplicable" y que cree que podría dejar sin titulación a más de un millón de estudiantes universitarios y de Formación Profesional el próximo curso académico.

En un comunicado, la entidad ha señalado que no se debe legislar "in extremis" y "sin consenso", así como "sin haber escuchado a la comunidad educativa" y, "sobre todo", sin resolver "los problemas reales que existen para que los estudiantes universitarios puedan finalizar su formación".

"El problema real no es que no haya consenso con los empresarios, sino que no se haya invitado a la Comunidad Educativa a formar parte del diseño de una normativa académica de carácter puramente formativo", ha relatado la Red de Fundaciones Universidad-Empresa.

En esta línea, ha destacado que en su ordenamiento, la regulación de las prácticas externas de los estudiantes de formación profesional y las de los estudiantes universitarios ha sido abordada en diferentes ocasiones, por diferentes normas y con diferentes denominaciones, "pero siempre ha sido diseñado desde el ámbito de la formación, nunca desde el ámbito laboral".

Según la Red, si el Estatuto del Becario ve la luz provocará que "miles de estudiantes no puedan titularse el próximo curso escolar", ya que "no tendrán lugar dónde hacer las prácticas, y con ello, 83 universidades y 3.823 centros de formación profesional no podrían cumplir su plan de estudios".

"Todos estamos de acuerdo en la necesidad de establecer una legislación que impida cualquier posible fraude, pero se debe legislar para mejorar lo existente, de forma consensuada, sin sesgos de confirmación y con toda la comunidad educativa, no sólo con los agentes sociales", ha subrayado.