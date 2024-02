Redeia prevé una inversión de 1.000 millones de euros en 2024 para cumplir con su rol en la transición

El final de la vida útil de los activos pre-98 implicará un impacto neto en los ingresos de la compañía de 260 millones de euros

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Redeia prevé alcanzar un volumen de inversión de 1.000 millones de euros para este ejercicio, cumpliendo así con su "responsabilidad como columna vertebrada en la transición energética", en palabras del consejero delegado de la compañía, Roberto García, en una rueda de prensa celebrada tras presentar los resultado de 2023.

Además, Redeia ha asegurado que está en disposición de asegurar este nivel de compromiso de inversión "durante los próximos años". Asimismo, García ha recordado que 2024 será un ejercicio marcado por la finalización de la vida útil de los activos pre-98 (anteriores a 1998), lo que implica un impacto neto en sus ingresos de 260 millones de euros.

El directivo ha reconocido que este hito, ya previsto por la compañía, supone "un impacto negativo significativo, pero también implica que el 2024 será el año base de crecimiento a futuro", por lo que esperan una evolución positiva de los resultados a medida que vayan entrando proyectos en servicio.

REDOBLAR LOS ESFUERZOS EN REDES

La presidenta de la compañía, Beatriz Corredor, ha insistido en que se deben "redoblar los esfuerzos" en las redes, pues estas son "el verdadero elemento que facilita la transición energética y la descarbonización".

Como ha recordado, Bruselas contempla que, en cuanto a interconexiones, se duplique la capacidad europea para 2030 (+23GW) con una inversión necesaria estimada de 584.000 millones de euros.

A nivel nacional, la presidenta de Redeia ha asegurado que desde Red Eléctrica siguen "transformando la red" y continúan con la hoja de ruta marcada por la planificación 21-26, que es vinculante para la compañía.

De hecho, de los 996 millones que se han invertido en 2023, 825 millones se han destinado al TSO, un 55% más que en 2022. Además, se espera que para 2024 se haya llegado a la ejecución del 50% de la planificación, a falta aún "de dos años clave" para poder materializar todos los proyecto.

Corredor ha destacado algunos avances realizados durante el último ejercicio, como el de Ibiza-Formentera, que se ha puesto en servicio seis meses antes de lo previsto; los primeros trabajos de interconexión con Francia y Portugal; los progresos en las obras de enlace Tenerife-La Gomera o la subestación Cerdá, para electrificar el puerto de Barcelona.

PLAN ESTRATÉGICO

La necesidad de reforzar la red para cumplir con los objetivos de transición energética se ha traducido en un nuevo aumento del objetivo de inversiones para 2021-2025, situándose en torno a los 5.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 5%.

Corredor ha asegurado que el desarrollo de las inversiones "avanza según lo que estaba previsto", con un compromiso de ejecución de inversión de 2.100 millones de euros en los próximos dos años.

COMISIÓN NACIONAL DE LA ENERGÍA

Sobre el anuncio del Gobierno de la creación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la presidenta de Redeia ha asegurado que reciben la propuesta con "buen ánimo", porque creen que "el regulador es una herramienta esencial para garantizar la política energética".

En cuanto a la reducción de la demanda, Corredor ha explicado que la tarea del operador del sistema es adaptar las herramientas que tiene para que la demanda esté siempre cubierta, "pase lo que pase". Así, aunque la demanda fluctúe, Redeia tiene "la obligación de cubrirla siempre".

CIERRE DE LAS CENTRALES NUCLEARES

La compañía ha recordado que el cierre nuclear "está previsto con los operadores desde hace muchos años, acordado con ellos e incorporado al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima".

Asimismo, han apuntado que no se puede cerrar ningún grupo de generación nuclear, ni de ningún otro tipo, mientras el operador no diga que, efectivamente, no se pone en riesgo la seguridad del suministro.

Ante el planteamiento de una fusión con Enagás a raíz de que la Comsión Europea se plantee llevar a cabo una planificación conjunta eléctrica y de gas, Corredor ha asegurado que esto "no está sobre la mesa".