Redondo sobre la promesa de pagar por la luz lo mismo que en 2018: "No se puede prometer lo que no se puede cumplir"

Cuestiona la decisión del nuevo equipo de que Sánchez hiciese el anuncio: "No lo puede prometer y no pasa nada, la sociedad lo entiende"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El exdirector de Gabinete del presidente Pedro Sánchez, ha señalado este miércoles que "no se puede prometer lo que no se puede cumplir" en referencia al anuncio de Sánchez de que a finales de año se habrá pagado por la luz una cantidad muy similar a la del año 2018.

En una entrevista en Espejo Público, recogida por Europa Press, Redondo ha puesto en cuestión la decisión del nuevo equipo del presidente -- él salió del Gobierno en la reestructuración llevada a cabo en verano-- de que Sánchez hiciese dicho anuncio en una entrevista a principios de septiembre, en plena escalada de los precios de la electricidad.

"Que el presidente se tenga que posicionar sobre el tema de la luz es algo que el equipo tiene que analizar y evaluar, porque el presidente tiene muchos temas", ha indicado. "No lo puede prometer porque no está en su mano y no pasa nada, la sociedad lo entiende", ha seguido.

Sobre este asunto, Redondo se ha mostrado partidario de que Sánchez llame al líder de la oposición, Pablo Casado, para incorporar al PP a una "mesa de la luz" para lograr una posición común de España de cara a la Unión Europea.

Así ha opinado que el PP "acertaría" si lanzara una propuesta de estas características y no utilizara este tema "desde el punto de vista político".