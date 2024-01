La reducción de la jornada hasta las 38,5 horas en 2024 no tendrá "prácticamente" efecto, según CCOO

El sindicato señala que el segundo tramo de la reducción, hasta las 37,5 horas y media, afectará a 10,3 millones de trabajadores

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El primer tramo de la reducción de la jornada laboral, hasta las 38,5 horas para 2024 que contempla el Gobierno, no tendría "prácticamente efecto" en la jornada de los trabajadores, ya que situaría la jornada laboral en 1.758,16 horas y la media de la jornada sectorial pactada es de 1.751,56 horas.

Así lo han señalado desde CCOO en un estudio sobre la 'Evolución de los salarios y tasa de cobertura' presentado por el secretario general del CCOO, Unai Sordo, y la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente Peralta, quiénes han señalado que el segundo tramado de la reducción de la jornada, hasta las 37,5 horas para 2025, sí afectará a 10,3 millones de trabajadores, el 94% de quienes tienen convenio colectivo de referencia.

La jornada media recogida en los convenios colectivos supone un total de 1.748,5 horas: 1.699,2 horas en el ámbito de la empresa y 1.751,6 horas en el ámbito sectorial. De esta manera, la reducción de jornada a 38,5 horas, teniendo en cuenta la propuesta del Gobierno actual, situaría la jornada laboral en 1.758,16 horas para este año y la reducción a 37,5 horas las situaría en 1.712,50 horas.

Así, para aquellas empresas que tienen jornadas que se sitúen en torno a la media de la jornada sectorial pactada (1.751,56), la reducción a 38,5 horas "no tendría afección", pero sí la reducción en 2025 con la aplicación de las 37,5 horas semanales, con una reducción anual de 39,06 horas.

No obstante, para aquellas empresas que siguen manteniendo una jornada de 40 horas, la reducción supondría unas 68,11 horas menos al año para 2024 y en unas 45,66 menos para 2025. En total, su jornada anual se vería recortada en 113,77 horas al año.

Por sectores, el campo, el comercio y la hostelería serían los sectores más afectados, ya que su jornada es "más alta" que la del resto de sectores.

Preguntado por la mesa de negociación de la reducción de la jornada, Sordo ha asegurado que "van con toda la voluntad de negociar y llegar a un acuerdo", y ha afirmado que "desean" un acuerdo con la patronal, porque "facilitaría" la aplicación de la reducción de la jornada laboral en cada convenio colectivo. "Nuestra voluntad es de negociar, pero no vamos a negociar con las cartas marcadas y esperamos que CEOE no esté preparando el escenario del 'no por el no'", ha añadido.

