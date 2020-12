Regalos, luces, elfos, talleres infantiles y toda la magia de la Navidad... ¡Mucho más cerca de lo que crees!

Los centros comerciales de Klépierre España han preparado un completo programa de espectáculos, actividades y visitas inesperadas para toda la familia con motivo de las fechas más entrañables del año MADRID, 10 (CHANCE) Ya casi podemos tocar la Navidad con los dedos. Las calles de nuestras ciudades ya están iluminadas, los belenes montados, los abetos decorados y suena 'All I Want for Christmas Is You' - de Mariah Carey- a todas horas.

Los centros comerciales de Klépierre España han preparado un completo programa de espectáculos, actividades y visitas inesperadas para toda la familia con motivo de las fechas más entrañables del año MADRID, 10 (CHANCE) Ya casi podemos tocar la Navidad con los dedos. Las calles de nuestras ciudades ya están iluminadas, los belenes montados, los abetos decorados y suena 'All I Want for Christmas Is You' - de Mariah Carey- a todas horas. Los Centro Comerciales de Klépierre en España también han sacado su espíritu navideño y ya están listos para celebrar una Navidad que, sin duda, será diferente a las anteriores, pero igualmente inolvidable para todos nosotros. Así, además de ofrecer las mejores ofertas, promociones y descuentos, La Gavia, Plenilunio y Príncipe Pío en Madrid, Maremagnum en Barcelona, Nueva Condomina en Murcia, Meridiano en Tenerife y Los Prados en Oviedo han preparado diferentes acciones para que todas las familias - sobre todos los más pequeños de la casa - puedan disfrutar, como nunca, de estas fiestas, y sentir de cerca la magia de la Navidad. En Madrid, el Centro Comercial La Gavia, el jueves 17 de diciembre, la Masterchef Clara Villalón dará un taller gastronómico y nos enseñará sus trucos para elaborar 'Aperitivos de Navidad' y dejarlos a todos con la boca abierta. Mientras, en Príncipe Pío estarán Papá Noel y su Elfo del 19 al 23 de diciembre, y del 2 al 4 de enero el Rey Melchor y su Paje. Además, habrá un espectáculo itinerante con un personaje de Mimo el día 26 de diciembre, un Show Clown el 28 y un Elfo Malabarista el miércoles 30. Por su parte, en el Centro Comercial Plenilunio inaugurará estas fiestas un coro navideño formado por niños con capacidades diferentes el día 11 de diciembre, y se instalará un mural navideño con un buzón para que los más pequeños puedan enviar sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos. Además, desde el 21 de diciembre, los niños podrán hablar con Papá Noel a través de las pantallas interactivas de Plenilunio y participar en el sorteo de regalos increíbles. Y el día 2 de enero habrá una cabalgata los Reyes Magos y otros personajes infantiles. En Barcelona, el Centro Comercial Maremagnum, recibirá la visita de Papá Noel del 19 al 23 de diciembre, de un Rey Mago y su Paje Real del 2 al 5 de enero, y habrá divertidos talleres navideños para toda la familia del 26 al 31 de diciembre. En Murcia, el Centro Comercial Nueva Condomina estará regalando premios cada día durante todo el mes de diciembre con su Calendario de Adviento, en colaboración con algunas de las tiendas ubicadas en el Centro Comercial. Además, se ha puesto en marcha un concurso de decoración navideña para colegios, ONGs o asociaciones locales, en el que los niños serán los encargados de crear adornos de Navidad y las 20 mejores ideas se elegirán para decorar Nueva Condomina. Además, las tres mejores ideas ¡tendrán un premio con valor de 600€, 350€ y 200€, respectivamente1. Por otra parte, Papá Noel hablará con los niños a través de Instagram Live del centro comercial los días 21, 22 y 23 de diciembre, y los Reyes Magos se conectarán los días 2,3,4 y 5 de enero. En Tenerife, el Centro Comercial Meridiano tendrá lugar un concierto de Navidad a cargo del conservatorio de música de Santa Cruz. Por otro lado, Papá Noel estará en Meridiano los días 22, 23 y 24 de diciembre, y los Reyes Magos llegarán el 3, 4 y 5 de enero. Y, además, ha lanzado un concurso digital en su página web con el que se puede ganar un premio diario con su particular Calendario de Adviento. En los Centros Comerciales de Klépierre Iberia comprar es un juego y los clientes ponen las reglas, convirtiendo así la experiencia de compra en tiempo lúdico y haciéndola más especial y divertida que nunca, sobre todo con la llegada de la fiesta más mágica y especial del año, la Navidad.