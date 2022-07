Reguant (CUP) apuesta por estudiar "con el reglamento en la mano" qué hacer con el caso de Borràs

Afirma que la propuesta de un frente común de Junts solo les ha llegado "por los medios de comunicación"

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha asegurado que cuando llegue el escrito de Fiscalía diciendo que se abre el juicio oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por presunto fraude en 18 contratos menores cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC), se deberá estudiar "con el reglamento en la mano" qué hacer.

"Entendemos que el reglamento está para alguna cosa", ha sostenido Reguant en una entrevista de Europa Press, y también ha vuelto a reclamar a ERC y Junts que hagan una propuesta sobre lo que se debería de hacer cuando se abra juicio oral, ya que considera que les corresponde al ser ellos los responsables de investir a Borràs.

Sobre si cree que la presidenta debería dimitir como reclaman otros grupos parlamentarios, Reguant ha asegurado: "Nosotras no somos jueces y no juzgaremos a nadie. Hemos dicho siempre que la guerra sucia del Estado no puede tapar la corrupción y la corrupción no puede tapar la guerra sucia del Estado".

La portavoz de los anticapitalistas ha recordado que "en ningún caso el artículo 25.1 ni el 25.4 hablan de dimisiones", en referencia a los artículos del reglamento de la Cámara catalana que podrían aplicarse en caso que se abriese juicio oral.

En concreto, el 25.4 prevé la suspensión de los derechos y deberes de los parlamentarios en el caso de que se les abra juicio oral por delitos vinculados a la corrupción a través de un acuerdo de la Mesa; mientras que el 25.1 habla de suspensión en caso de un auto de procesamiento firme o apertura de juicio oral si así se acuerda por mayoría absoluta en el pleno.

El pasado martes, Borràs aseguró en una declaración institucional en el Parlament que no se sentía interpelada por ninguno de estos artículos, garantizó que era inocente y que no tenía "ninguna intención de dar un paso al lado".

FRENTE COMÚN

Reguant ha reprochado que la propuesta que hizo el lunes el portavoz de Junts, Josep Rius, de hacer un frente común del independentismo para abordar el caso de Borràs solo les ha llegado "por los medios de comunicación".

"No nos ha llegado por ninguna otra vía. Si alguien quiere sentarse y hablar con nosotros, nos sentaremos y hablaremos. Si el frente común es por la vía de los medios de comunicación será difícil", ha afeado la portavoz 'cupaire', que ha negado que haya habido reuniones de las formaciones independentistas para abordar el tema.

Preguntada por si lo ve como un caso de 'lawfare' o si hay indicios de corrupción, Reguant ha respondido que "hay que distinguir entre aquellos casos en que si no hubiese existido un referéndum de autodeterminación no habría existido ningún posible delito y aquellos en que pueden haber irregularidades o cosas a investigar que se ven amplificados por que existe un proceso de autodeterminación".

También ha subrayado que en un proyecto colectivo como el independentismo no se deben mezclar ni "poner por delante los intereses individuales", y ha afirmado que este movimiento debe ser más pulcro que ninguno.

SU CASO ANTE EL SUPREMO

La portavoz de la CUP será juzgada por el Tribunal Supremo el 28 de septiembre por desobediencia, al negarse a responder a las preguntas de Vox en el juicio del 1-O, donde ha explicado que defenderá su absolución y "el reconocimiento de la objeción de conciencia como un derecho de cualquier persona".

Reguant ha sostenido que una eventual retirada de su acta no sería legítima, "ni garantizaría derechos, todo lo contrario, aún vulneraría más", y ha explicado que el precedente más similar a su caso es el del exdiputado de Podemos en el Congreso Alberto Rodríguez, a quien todo apunta, según ella, que le devolverán el escaño.

Ha destacado que el independentismo ha aprendido cosas de la inhabilitación del exdiputado 'cupaire' Pau Juvillà, así como de la delegación de voto de Lluís Puig (Junts), tras lo que ha lamentado que no se haya procedido de la misma forma con el 'cupaire' que con Puig: "Es triste que en ese momento la Mesa no lo abordase así".

De cara a las elecciones municipales y preguntada por si se ve como cabeza de lista en Barcelona, Reguant ha explicado que la CUP de Barcelona está en proceso de construcción de la candidatura y de elaboración de las listas, algo que harán público en septiembre, y ha zanjado: "Yo soy diputada del Parlament y este es mi compromiso".