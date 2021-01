Reguant: la CUP aspira a duplicar sus diputados para "forzar" a JxCat y ERC a un referéndum

Ve "un peligro" para la internacionalización del independentismo que Puigdemont lidere la lista de JxCat

La número 3 de la CUP a las elecciones catalanas, Eulàlia Reguant, ha afirmado que aspiran a duplicar sus 4 diputados actuales en el Parlament para poder "forzar" a JxCat y ERC a hacer un referéndum antes de 2025, además de impulsar políticas sociales.

En una entrevista de Europa Press, ha dicho que su objetivo en estos comicios es "como mínimo duplicar" los escaños para recuperar la capacidad de incidir en la política catalana, algo que admite que han perdido en los últimos años al tener 4 diputados, 6 menos que la anterior legislatura.

Reguant ha defendido que la CUP abra un ciclo para "volver a generar nuevos embates que hablen de hacer efectivo el derecho a la autodeterminación", que logre cohesionar el movimiento independentista, y garantizar derechos sociales para toda la población.

Uno de los compromisos de la CUP para la legislatura es un referéndum antes de 2025, lo que considera la mejor herramienta y la que "da más miedo al 'status quo' del Estado, porque hace tambalear esta falsa imagen democrática del Estado".

Ha subrayado que, para que JxCat y ERC se sumen a esta propuesta, la CUP debe ser más fuerte: "No se trata de convencerlos o intentar llegar a acuerdos, sino de forzarlos", y también cree que esto hay que hacerlo para que los actuales socios del Govern impulsen las políticas sociales necesarias en Cataluña.

"En las elecciones del 27S de 2015, JxSí no se planteaba un referéndum; en 2016, tampoco. No fue hasta septiembre de 2016, fruto también de la capacidad que tuvo la CUP de condicionar esto, que generó este 'Referéndum o referéndum", ha argumentado.

CRÍTICA A LOS COMUNS

También ha invitado a los comuns a sumarse a la propuesta de referéndum: "No queremos renunciar a ello, pero tenemos pocas expectativas de que se unan", y afirma que siempre tendrán la puerta abierta para los comuns, aunque critica el papel que han ejercido desde 2017.

"Se han movido en una lógica más electoralista que de principios. Buscan asociar sistemáticamente el independentismo a un marco que no responde a la realidad política ni social. Para nosotros no deja de ser una manera de seguir manteniendo un pie en cada lugar, que en determinados momentos puede tener sentido, pero, ante la vulneración de derechos, no vale", ha aseverado.

APRENDER DEL 1-O

Preguntada por cómo se diferenciaría este referéndum del 1-O, ha contestado que no tienen ninguna esperanza de que el Gobierno central lo permita, aunque la CUP no se cerraría a ello si el Estado lo permite, por lo que previsiblemente sería de nuevo unilateral, y cree que, para que los resultados sean válidos y reconocidos, dependerá de la capacidad posterior "de avanzar y sostener el resultado".

Para eso, defiende que tras el 14F se empiecen a generar las condiciones para lograr lo que no funcionó tras el 1-O: "Para que no quede en nada, lo que hay que hacer en este nuevo ciclo es trabajar para lo que entre 2015 y 2017 no pasó, porque se construyó un relato de que iríamos de la ley a la ley".

Para crear estas condiciones, ha apostado por crear una banca pública catalana y fortalecer herramientas de la economía social y solidaria para no depender del "chantaje del Ibex35" y de que empresas y grandes bancos se vayan de Cataluña como en 2017, y también a través de una política internacional que permita tejer alianzas en el extranjero.

Sobre la estrategia internacional, ha situado a los dirigentes independentistas en el extranjero como actores clave para lograr este reconocimiento: "Hay personas exiliadas que deben poder tener un papel clave. Los que están en Bruselas y Ginebra deben trabajar con las instituciones internacionales que hay en Bruselas y Ginebra para denunciar las vulneraciones de derechos del Estado".

EL PAPEL DE PUIGDEMONT

En este sentido, ha situado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont como la "persona más reconocida y conocida, y con más capacidad para poder incidir, y esto hay que poderlo potenciar".

Sin embargo, ha recriminado que, a la vez, quiera jugar este papel y ser el cabeza de lista de JxCat, además de liderar el Consell per la República, ya que, a su juicio, esto provoca que este órgano se vea como partidista: "Es un riesgo que puede generar cierto rechazo o distancia hacia parte de lo que pueda estar haciendo a nivel internacional".

Sobre la estrategia liderada por Puigdemont de 'Desbordamiento democrático' para levantar la declaración de independencia, ha pedido aclarar qué significa ("por sí solo no significa mucho"), pero también ha cargado contra la apuesta de ERC por el diálogo, y ha rechazado que la propuesta de la CUP se acerque más a una u otra estrategia.

"Se habla mucho del independentismo mágico, que podríamos asimilar a parte de las propuestas de lo que dice JxCat. Esta idea de hacer efectiva la república ¿en qué se traduce, y qué políticas concretas hay detrás? O el relato de levantar la DUI: ¿Qué la diferencia del 27 de octubre de 2017? Pero a ERC le hablaría de un diálogo mágico. De momento lo único que tenemos sobre la mesa es una reunión y una foto", ha reprochado.