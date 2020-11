La Reina de la copla se queda sin corona, se hunde la imagen de Isabel Pantoja

MADRID, 28 (CHANCE)

Silvia Pantoja se ha sentado en el tercer especial de Cantora y lo cierto es que su testimonio ha hecho que la imagen de Isabel Pantoja se hunda como el mismísimo Titanic. La reina de la copla no tiene escapatoria ya, o a da la cara, o será imposible que su ser salga a flote y quedará sumergido en el olvido de todas las personas como una mujer que buscó la ambición y el dinero por encima de todo.

Silvia Pantoja ha dejado claro que su prima no se ha portado bien con ella: "Isabel Pantoja ha sido injusta conmigo, yo pienso que sí porque no me ha dado la oportunidad de hablar con ella, lo he intentado varias veces y me ha negado, debajo cuerda ha hecho cosas que han llegado a mis oídos que me han dolido mucho".

La prima de Pantoja asegura que la cantante tenía miedo de que Silvia 'le quitara' a Paquirri: "Me llegó a mis oídos que ella le comentó a una persona, en la conversación salió el tema de Paco y ella dijo: 'esta, si Paco llega a vivir, me quita a mi marido'. Eso me rompió el alma, es hablar mal gratuitamente. Se le cambiaba la cara cuando Paco se dirigía a mí, no le gustaba que Paco me dijera cosas, pero de manera inocente".

Silvia Pantoja deja claro que en las venas de Isabel Pantoja corre sangre del apellido Martín, no Pantoja, ya que los Pantoja son honestos y buenos, no tienen maldad: "Ella alardea mucho de Pantoja y yo me voy a atrever a decir que ella de condición no es Pantoja, es Martín, ha salido a su madre, los Pantoja somos personas muy nobles y sencillas, no tenemos rencor. Los Martín son todo lo contrario, altivos, desahogados, gente que se cree superior, todo lo contrario a los Pantoja".

Tras la muerte de Paquirri, la actitud de Isabel Pantoja cambia completamente y así lo ha contado Silvia Pantoja: "Da un giro brutal. La muerte de Paco la hizo leyenda, empezó a hacer cosas muy feas. Obviamente Isabel Pantoja es un pedazo de artista, pero si no llega a haber esa unión sería una artista más, pero no con todo lo que conlleva ahora. Ella esto no lo sabe, vive en un mundo paralelo. Se convirtió en una persona muy inaccesible".

Silvia Pantoja no ha tenido reparo en contar qué las malas artes de Isabel Pantoja cuando quiso presentar un disco en la radio de España: "Yo hice un disco precioso, fuimos a la radio mi exnovio y yo, a la SER, y no lo quisieron. Pusieron excusas y al tiempo van a decirle a mi exnovio que el disco no lo habían querido porque Isabel no quería. Que sea verdad o mentira, que el público decida, pero son muchas cosas las que he ido escuchando. Lo hace todo bajo cuerda, no tiene los ovarios de hacerlo como yo lo estoy haciendo esta noche. No es valiente, es una cobarde. Va de víctima siempre, de que no hace nada y lo hace todo. Víctima fue porque lo que pasó fue una desgracia, pero ha abusado del recuerdo".

Sobre la muerte de Paquirri, Silvia tiene claro que Isabel le ha sacado provecho toda su vida: "Yo en esa época no la juzgaba, la vida le doy esa oportunidad porque dentro de la desgracia ella sacó mucho beneficio de eso. Ha sido una mujer lista que ha sabido sacar de su desgracia un provecho muy grande".

En cuanto a la relación de Isabel Pantoja con los hijos de Paquirri, Silvia se suma a los testimonios que aseguran que no les trataba bien: "La relación aparentemente bien, eran los hijos de su marido, no de ella. Mucha gracia no le hacían. Era diferente el trato con Kiko que con Cayetano y Fran".

El vídeo del día Serrano (PP) critica la visita de Pedro Sánchez al Hospital de La Paz.

Y terminamos con un titular que ha dejado Silvia Pantoja sobre la entrada en prisión de su prima: "En esta vida cada uno tiene lo que se busca, pagó lo que hizo mal. Soy una persona muy justa y coherente".