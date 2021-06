La Reina Letizia, afectada, se pronuncia tras los asesinatos de las menores en Tenerife y Sevilla

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Después de más de 40 días de búsqueda en las aguas de Tenerife, este jueves se confirmaban los peores presagios con la aparición del cadáver de la pequeña Olivia, de 6 años. Su padre, Tomás Gimeno, habría asesinado a ella y a su hermana pequeña, Anna - de un año y cuyo cuerpo todavía no ha sido encontrado - y, antes de quitarse presuntamente la vida las habría lanzado al fondo del mar, lastradas con peso para intentar evitar que se encontrasen sus cuerpos.

Unas terribles muertes que se unen a la de Rocío Caíz, una joven de 17 años que ha fallecido descuartizada a manos de su exnovio en Estepa, Sevilla. Sin palabras.

Con todo el país conmocionado por tales crímenes machistas, la Reina Letizia no ha dudado en pronunciarse, visiblemente conmocionada, sobre estos asesinatos. "Es difícil evitar la expresión de dolor y de tristeza por el asesinato de menores, según las noticias que nos han golpeado en las últimas horas. me refiero a las niñas de Tenerife y a la niña asesinada en una localidad sevilalna", ha señalado la monarca durante la clausura del Foro 'Santander WomenNOW 2021', confesando afectada que "no puede haber nadie que no intente ponerse en la piel de las personas que aman a estas niñas, estas menores asesinadas".