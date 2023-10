La Reina Letizia apuesta por marca España en el desfile del 12 de Octubre

MADRID, 12 (CHANCE)

Día de lo más especial para la Familia Real. Tras dos años consecutivos en los que la Princesa Leonor se ha ausentado del desfile del 12 de Octubre debido a que ha estado fuera de España cursando sus estudios de Bachillerato en Gales, este jueves ha reaparecido acompañada por sus padres, los Reyes Don Felipe VI y Doña Letizia.

Una semana después de jurar bandera, la Princesa Leonor ha vuelto a ser la gran protagonista del día y como tal, su madre, la Reina Letizia ha permanecido en un discreto segundo plano para dejar que todas las miradas fuesen a su hija.

Aunque con perfil bajo, la monarca no querido pasar desapercibida y como es consciente del interés que despiertan sus looks, ha elegido para este día festivo un vestido 'made in Spain' de color azul que mucho nos ha recordado al que lució el día que la Princesa Leonor juró bandera.

La Reina Letizia se ha enfundado en un vestido camisero de la firma española Juan Vidal. Un diseño de manga larga, cortado en cintura alta, con frunces en el pecho y escote en V con cuello smoking. La falda, con godets asimétricos que le aportan vuelo y movimiento a la parte baja del vestido, cuenta con una abertura frontal decorada con botones forrados en el mismo tejido.

Un diseño que sigue su estilo personal y con el que no ha dejado a nadie indiferente en el desfile militar... además, parece que el azul comienza a ser uno de los tonos preferidos de la monarca que, en una misma semana lo ha lucido dos veces.