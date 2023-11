La reina Letizia apuesta por el 'total white' perfecto para los Premios Francisco Cerecedo

MADRID, 27 (CHANCE)

Sin lugar a dudas la reina Letizia ha vuelto a conquistar a todos con la elección de su look para la entraga de los premios Francisco Cerecedo, una de las citas más importantes en la agenda de sus Majestades y en particular para doña Letizia que suele apostar por impresionantes estilismos para este evento.Para esta nueva edición, la esposa del monarca ha elegido un traje en color blanco de chaqueta y pantalón con el que ha acertado de pleno por la sencillez y la elegancia con la que ha lucido este conjunto que ha completado a la perfección con una blusa satinada de estilo lencero también en blanco. En cuanto a los complementos, la Reina ha elegido el dorado para unos sencillos stilettos de tacón y cartera de mano a juego.Tras esta nueva lección de estilo por parte de doña Letizia, podemos recordar algunos de los looks elegidos en ediciones anteriores con los que también acaparó todas la miradas. El año pasado doña Letizia apostó por un vestido midi, de manga corta, elaborado en patchwork brocado y bordado a mano en hilo de Felipe Varela, sin duda un acierto en todos los sentidos.En 2021 la Reina elegía un diseño de Hugo Boss que ha sido uno de los más aclamados en mucho tiempo. Esta vez se decantó por un vestido negro de largo midi con flecos cayendo del pecho y una tela tipo red en el escote y hombros.En 2018 doña Letizia derrochó elegancia con la elección de un vestido negro tejido en jacquard con flores doradas de estilo oriental con unas originales hombreras metálicas decoradas con lentejuelas doradas y plateadas de Dries Van Noten.