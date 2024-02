La reina Letizia conoce de primera mano en Salamanca el talento de los jóvenes artistas

SALAMANCA, 20 (EUROPA PRESS)

La reina Letizia ha presidido el acto central del Tour Talento 2024 en Salamanca, un encuentro en el que jóvenes artistas han mostrado sus inquietudes y en el que se ha anunciado el premio Princesa Girona Arte 2024, que ha obtenido la actriz Vicky Luengo.

En su visita a Salamanca, la Reina ha acudido inicialmente al Centro Internacional del Español (CIE-USAL), en la Plaza de los Bandos, donde se han concentrado decenas de personas que le han recibido con aplausos.

Ya en el interior, después de compartir un saludo con los presentes, la monarca ha accedido al interior del edificio CIE de la Universidad de Salamanca, que abrió sus puertas en octubre de 2022 tras unas obras financiadas por la Junta y en unas dependencias del Estado, que fueron sede del Banco de España en la ciudad, donde precisamente se conserva una cámara acorazada que actualmente guarda el legado de la escritora Carmen Martín Gaite.

Allí, acompañada por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de las Cortes Autonómicas, Carlos Pollán, la reina Letizia ha conocido la labor del CIE y de la marca 'Salamanca Ciudad del Español'.

En la visita ha conocido también el contexto, la propuesta y el impacto de proyecto que la Universidad de Salamanca, junto con la Real Academia de la Lengua (RAE) y la Asociación de Centros Educativos Hispanohablantes de Los Estados Unidos, han puesto en marcha para llevar a cabo un proyecto de certificación en lengua española para hispanohablantes.

Tras la presentación, ha conocido, en el mismo edificio, la exposición que muestra el legado personal de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite, ubicada en la cámara acorazada de la antigua sede del Banco de España en Salamanca, que cuenta con 95 libros, 1.400 manuscritos y 4.700 fotografías, entre otros documentos.

CAEM

Posteriormente, ya en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM), la Reina se ha acercado al proyecto Henka, que colabora junto a la Fundación Princesa de Girona para promover el bienestar emocional de los jóvenes, con acciones que "refuerzan la resiliencia", para "prevenir la aparición de problemas de salud mental en personas adolescentes y jóvenes".

En el auditorio, en el acto central del Tour del Talento 2024, conducido por la actriz Raquel Salamanca y el periodista y dinamizador Marc Andreu, los premiados Guillermo García y Andrés Salado - Premio Princesa de Girona Arte 2020 y 2016, respectivamente- han compartido con los jóvenes asistentes cómo a través del arte y la cultura se pueden abordar cuestiones sociales y realizar acciones con "impacto" en la sociedad.

'GENERACIÓN ARTE'

El Princesa de Girona CongresFest ha girado en torno a la gestión del bienestar emocional a través de la música, con la presentación del nuevo programa 'Generación Arte', a cargo de Paula Freixa, cantante y colaboradora del Programa Generación Docentes, el nuevo proyecto que promueve la Fundación Princesa de Girona con la colaboración del Teatro Real, EY y Secuoya.

Esta iniciativa ha nacido para impulsar la trayectoria de artistas emergentes con propósito que quieren utilizar la música para inspirar, educar y promover valores y bienestar emocional entre los jóvenes.

Los 17 artistas, de entre 20 y 32 años, que participan en la primera edición de este proyecto han subido al escenario del Princesa de Girona CongresFest, junto con una pianista del Teatro Real, para unir sus voces e interpretar 'Esperanza', una canción con mensaje que aboga por la resiliencia y la confianza, además de anunciar la celebración de un concierto pop el 6 de mayo en el Teatro Real de Madrid.

PREMIO ARTE

Finalmente, el jurado del Premio Princesa de Girona Arte 2024 ha dado a conocer al galardonado de la presente edición, que próximamente recibirá el premio, que ha sido la actriz Vicky Luengo.

La galardonada de este certamen, en el que ha sido finalista junto al chef abulense Carlos Casillas, ha sido reconocida por un jurado que ha destacado la "naturalidad" de Luengo y su "convicción para expresar desde la humildad", un trabajo en teatro y en series de televisión como Antidisturbios, próximamente también en Reina Roja, que le han servido para "conmover al público y a las nuevas generaciones de artistas".

En su intervención desde el atril, instantes después de conocer el reconocimiento, Vicky Luengo ha manifestado sentir "muchísima ilusión" y ha confesado sentirse emocionada por un premio que reconoce su manera de "sentir el oficio".

"Cuando yo era muy pequeña, mi madre me decía: Victoria, tienes que ser como las otras actrices. A veces me decía, ella quería que me fuera bien y me decía: ¿Por qué no te vistes de tal manera para ir a un photocall? ¿Por qué no tal? Y yo le decía: Mamá, yo soy así, yo llegaré, voy a ir más lenta, pero llegaré. Y estar aquí me parece muy bonito, sentir que lo conseguí. Así que muchísimas gracias. Es todo un honor recibir este premio", ha dicho.