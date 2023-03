La Reina Letizia deslumbra en Santiago con su tercer estreno de la semana, un vestido camisero fucsia

MADRID, 16 (CHANCE)

Tercer y último compromiso oficial de la semana para la Reina Letizia que, al igual que en sus dos últimas apariciones, ha lucido un look de estreno que dará mucho que hablar. Si en su visita a Valladolid el martes para presidir la segunda parada del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona arrasó con una chaqueta nueva de tweed de Massimo Dutti, y en el acto de entrega del título de Embajadores Honorarios Marca España junto al Rey Felipe VI en el Palacio Real el miércoles enamoró con un vaporoso vestido rojo con lazada de Poète, hoy ha deslumbrado con su nueva adquisición: un vestido camisero rosa fucsia 'made in Spain' y primaveral a más no poder.

La Reina se ha desplazado hasta Santiago de Compostela para presidir el acto oficial por el Día Mundial de las Enfermedades Raras organizado por la FEDER -Federación Española de Enfermedades Raras- bajo el lema "Haz que el tiempo vaya a nuestro favor", que ejemplificará el peregrinaje contrarreloj que viven las familias hasta lograr poner un nombre a su enfermedad y cuyo objetivo es impulsar una movilización internacional que frene las dificultades de acceso en equidad a diagnóstico y tratamiento para estas enfermedades minoritarias.

Un acto en el que ha querido hacer un guiño a Galicia luciendo un vestido nuevo del diseñador ourensano Roberto Verino, cada vez más habitual en su impresionante vestidor. Un diseño en un llamativo fucsia con el que dice adiós al invierno para dar la bienvenida a esta primavera anticipada de la que estamos disfrutando en los últimos días.

De corte camisero, de largo midi y cinturón con lazada, se trata de un modelo que todavía podemos encontrar en la web de la firma por un precio de 395. Un vestido ideal para cualquier tipo de evento con el que Doña Letizia vuelve a darnos una lección de tendencias y a convertirse en una inspiración para convertirnos en la 'perfecta invitada', que ha combinado con sus siempre recurrentes slingback de Carolina Herrera -que tiene en varios colores- en el mismo tono que el vestido, un rosa fucsia vibrante que sigue ganando terreno en los estilismos de su Majestad

Un estreno que nos deja muy buen sabor de boca y con el que Doña Letizia cierra su agenda oficial de una semana marcada por el anuncio de que la Princesa Leonor comenzará su formación militar en agosto o septiembre en la Academia General del Ejército de Tierra en Zaragoza.