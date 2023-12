La Reina Letizia enamora con el look bicolor más elegante en la reunión del Patronato FAD

MADRID, 12 (CHANCE)

Primer compromiso de la Reina Letizia en una semana marcada por el esperado regreso a casa de la Infanta Sofía para pasar las Navidades en familia, ya las vacaciones en el UWC Atlantic College de Gales donde estudia el Bachillerato Internacional comenzaron el pasado 8 de diciembre, día en el que la hija menor de los Reyes habría vuelto al palacio de La Zarzuela.

Separándose por unas horas de su 'pequeña', la monarca continúa cumpliendo con su agenda oficial y este martes ha presidido la reunión del Patronato de la FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción), de la que es presidenta de honor, en la sede de Caixabank. Una cita en la que se ha interesado por los objetivos que persigue la asociación y con los que Doña Letizia está completamente comprometida; mejorar la empleabilidad y niveles educativos de los jóvenes latinoamericanos, prevenir los riesgos sociales a los que deben hacer frente, y promover la cultura de paz.

Un acto en el que la Reina no ha lucido un look 'working girl' como nos tiene acostumbrados en este tipo de compromisos de claro corte profesional, sino un estilismo femenino y sofisticado a más no poder en un binominio infalible, el blanco y el negro.

Tirando de fondo de armario y rescatando alguna de las prendas más favorecedoras de su vestidor, Doña Letizia ha acaparado todas las miradas a su llegada con un impecable abrigo negro de paño de Carolina Herrera con doble botonadura joya y cuello sin solapa, que le hemos visto en varias ocasiones y que hoy ha combinado con bolso de mano de piel al tono y salones de tacón sensato también en negro.

Ya dentro de la reunión, la Reina nos ha dejado ver su look al completo. ¡Sencillamente perfecto! Y es que aunque el abrigo ha sido el gran protagonista en el exterior de la sede de Caixabank, en el interior ha descubierto la gran estrella de su estilismo, una falda midi plisada en color blanco con vuelo que derrocha elegancia y sofisticación por los cuatro costados.

Una prenda que no necesitaba demasiado 'acompañamiento' pero que Doña Letizia, con su melena suelta presumiendo de canas, ha complementado con una blusa de seda negra con escote cruzado, cinturón ancho de piel en el mismo tono marcando cintura y unos pendientes de perlas con los que ha puesto el broche de oro a un LOOK en mayúsculas con el que deja claro que todavía tiene mucho con que sorprendernos este 2023.