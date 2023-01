La Reina Letizia estrena el vestido boho ideal que puedes hacer tuyo en las rebajas, ¡por 29,99 euros!

MADRID, 12 (CHANCE)

Primer viaje conjunto del año para los Reyes Felipe y Letizia, que este jueves se han desplazado a Menorca para inaugurar la Farmacia Labrés, un edificio modernista rehabilitado con la herencia que recibieron del empresario menorquín Juan Ignacio Balada Llabrés en 2009, y que tras una profunda remodelación acogerá a partir de ahora la Fundación de Discapacitados de Menorca.

Un desplazamiento que llega justo cuando se ha confirmado su presencia en el funeral del Rey Constantino de Grecia el lunes 16 en Atenas y que ha comenzado con una visita a la Isla del Rey; un islote situado en el puerto de Mahón que acoge un antiguo hospital militar y los restos de una basílica paleocristiana, que sus Majestades han recorrido de lo más sonrientes, felices por la calurosa bienvenida que les ha dado el pueblo menorquín.

Una visita en la que la Reina Letizia ha destacado una vez más con un look impecable con un toque boho-chic tan moderno como estiloso. ¡Y de estreno por partida triple! Y es que la monarca ha lucido nuevas prendas que no le habíamos visto hasta ahora y que no pueden ser más de tendencia; en primer lugar, un abrigo blanco con maxi solapas y cinturón de la firma & Other Stories. Nos encanta.

En segundo lugar, un vestido de Mango con un toque bohemio que todavía está disponible (de rebajas) en la web de la marca. Un diseño que costaba 59,99 euros y ahora podemos encontrar por 29,99, de estampado tipo pasley en crema y negro, cuello perkins y manga larga de pueño fruncido.

Como complementos, un bolso de piel negro al hombro de Adolfo Domínguez - que estrenó durante su reciente viaje a Croacia - y su tercer y último estreno, unas botas altas de piel negras con tacón ancho para facilitar su visita al terreno predregoso. Además, y demostrando que tiene un nuevo anillo 'predilecto' que va cambino de sustituir al de Karen Hallam, la joya de Coreteno con mensaje en italiano - 'Amor che tutto move', 'el amor todo lo mueve' - que estrenó en la Pascua Militar.