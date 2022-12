La Reina Letizia hace honor a la moda española en su visita a Los Ángeles

MADRID, 13 (CHANCE)

Para promocionar el español y la difusión de la cultura en español más allá de las fronteras de nuestro país, la Reina viajaba hasta la costa oeste de Estados Unidos para presidir la inauguración de la Sede del Instituto Cervantes en Los Ángeles.

Allí se presentó la Reina Letizia con un look muy diferente al escogido para presidir la reunión de trabajo a la que acudió horas antes. En esta ocasión, prefirió lucir su ya conocido look en color blanco diseñado por una modista del Palacio de la Zarzuela. Pudimos verla luciéndolo el pasado mes de marzo durante la Mercedes-Benz Fasion Week y fue tan aclamado que no ha dudado en llevarlo en su maleta para hacer un guiño a la Casa Real.

Decidió conjuntarlo con un abrigo de paño tipo gabardina en color camel, a juego con sus zapatos de tacón de Magrit en el mismo tono. Remataba el look con unos pendientes de aro en dorado que se dejaban ver con su media melena suelta. No cabe duda de que la Reina Letizia prepara a conciencia su estilismo, acordándose siempre de sus raíces y mostrando la moda española allá donde vaya.