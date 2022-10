La Reina Letizia pone color a un día gris en Alemania con vestido rosa chicle y bolso nuevo de flores

MADRID, 18 (CHANCE)

Nueva jornada en Alemania para los Reyes Felipe y Letizia, que este martes afrontan el tercer día del viaje de Estado con el que refuerzan y ponen de relieve los lazos y lazos y las relaciones bilaterales entre España y Alemania.

Mientras Don Felipe ha protagonizado diferentes actos en solitario - como un encuentro empresarial hispano-alemán o una visita al Parlamento alemán entre otros compromisos - La Reina ha visitado la exposición temporal "Escribir todos sus nombres", de la Colección del Museo Helga de Alvear, en el Palais Populaire.

Una muestra de la vanguardia femenina española desde 1960 hasta la actualidad - con obras que oscilan entre el arte, la escritura y la abstracción - que pone de relieve la conexión cultural entre Alemania y España y que Doña Letizia ha recorrido en compañía de la primera dama del país, Elke Büdenbende, con la que ha vuelto a presumir de su buena sintonía.

Un acto deslucido por la lluvia que ha caído en un gris Berlín esta mañana, pero al que su Majestad ha puesto color con un nuevo look tan impecable como acertado. Después de dejarnos literalmente sin palabras con su impresionante vestido rojo con capa lateral durante la cena de gala a la que asistió este lunes en el Palacio de Belllevue, la Reina ha vuelto al rosa, que en los últimos tiempos ha ganado terreno y se posiciona como el color protagonista de muchos de sus estilismos.

En esta ocasión ha reciclado uno de sus vestidos favoritos, un diseño de Moisés Nieto que estrenó en junio de 2021 con motivo del séptimo aniversario de la proclamación como Rey de Don Felipe y que le hemos visto hasta en cuatro ocasiones en el último año. Un modelo midi, con falda de vuelo, cuello asimétrico y manga francesa en color rosa chicle, perfecto para entretiempo y para cualquier tipo de ocasión.

Un vestido especialmente favorecedor que ha combinado con altísimos stilettos en color beige y con un bolso nuevo que ha acaparado todas las miradas, convirtiéndose en el verdadero protagonista del look. Un modelo pequeño con estampado de flores multicolores de la firma italiana Furla que ha dado un plus de colorido al conjunto y que no nos puede gustar más.

Además, a su llegada al Palais Populaire, la Reina - bajo un enorme paraguas para protegerse de la lluvia - ha lucido sobre los hombros un abrigo oversize de Carolina Herrera en color cámel.

Después de esta visita, los Reyes han visitado el Ayuntamiento de la Ciudad-Estado de Berlín y la Puerta de Brandeburgo. Y este mediodía Don Felipe y Doña Letizia viajarán a Frankfurt para inaugurar la Feria del Libro de Frankfurt, donde España es país invitado, y esta noche asistirán a una recepción en honor del presidente de Alemania y la primera dama.