La Reina Letizia, radiante de color rojo, entrega junto al Rey Felipe los Premios Nacionales del Deporte

MADRID, 18 (CHANCE)

Una semana más, Los Reyes retoman su agenda profesional y presiden la entrega de los Premios Nacionales del Deporte de 2019 y el Premio Nacional del Deporte extraordinario de 2020, que a causa de la pandemia nunca llegaron a celebrarse. El acto ha tenido lugar en el Palacio de El Pardo y ha contado con la presencia del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco.

Entre los deportistas galardonados hemos podido ver al jugador de baloncesto Ricky Rubio, la esquiadora Claudia Galicia, el tenista Rafa Nadal o la atleta Adiaratou Iglesias. Además, se ha reconocido la labor de aquellas personas que lucharon contra la covid, como la médica y deportista paralímpica, Susana Rodríguez.

La Reina Letizia - ya sin mascarilla - ha lucido un elegante vestido rojo, color que no duda en escoger en acontecimientos relacionados directamente con el deporte y con nuestros deportistas, al igual que muchas de las invitadas.

El look elegido esta vez ha sido un vestido de manga corta y escote en pico que no ha dudado en combinar con complementos también en rojo, impactando una vez más con sus looks monocromáticos con claro sabor español.

Vicente del Bosque, la periodista Rosa María Mateo, la modelo Helen Lindes o María Isabel Nadal, han sido algunos de los rostros conocidos que se han dejado ver en la entrega de Premios.