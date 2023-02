La Reina Letizia reafirma, con un aplaudido discurso, su compromiso en la lucha contra el cáncer

MADRID, 2 (CHANCE)

Nuevo compromiso para la Reina Letizia, que este jueves ha presidido en la Real Fábrica de Tapices la presentación de la iniciativa 'Todos contra el cáncer', organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con motivo del Día Mundial contra el cáncer, una lucha con la que su Majestad - presidenta de honor de la institución - está especialmente comprometida.

Y así lo ha reafirmado con una aplaudida intervención en la que ha reivindicado la necesidad de "sumar compromisos individuales y sociales para lograr que esta enfermedad se repliegue reforzando la prevención y la investigación y mejorando la atención al paciente en todas las dimensiones".

"La salud es una prioridad, tanto la salud física como la salud mental. Y el cáncer es una prioridad real muy compleja" ha destacado, arrancando los aplausos de los asistentes con un discurso tan preparado que no ha necesitado de la ayuda de ningún papel con los puntos principales con los que ha querido concienciar de la necesidad de dedicar más esfuerzos a todos los niveles para luchar contra el cáncer, que se ha convertido en una de las enfermedades que más muertes causan anualmente.

Un acto en el que Doña Letizia ha vuelto a destacar por su elegancia, confiando en el infalible binomio blanco y negro con un look ideal. Una falda plisada a la rodilla de Adolfo Domínguez - que estrenó en 2021 y que no habíamos vuelto a verle hasta hoy - en color blanco y jersey de punto fino de Hugo Boss, cinturón ancho y zapatos acharolados de tacón ancho en negro. En cuanto a sus joyas, la Reina sigue 'rescatando' de su joyero personal piezas que hace tiempo que no lucía y ha sorprendido con unos pendientes de oro blanco, diamantes y perlas de Tous que estrenó en 2015.