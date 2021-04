La Reina presidirá mañana el homenaje del Congreso a Clara Campoamor por el 90 aniversario del voto femenino

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La Reina Letizia presidirá este lunes el homenaje que el Congreso ha organizado a la diputada del Partido Radical Clara Campoamor, el primero de los actos con los que la Cámara celebrará el nonagésimo aniversario de la aprobación del voto femenino en España.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, recibirá a Doña Letizia a las once de la mañana en el Patio de Floridablanca junto a la presidenta del Senado, Pilar Llop, y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo.

El acto, que se celebrará en el Palacio, comenzará en el escritorio Clara Campoamor, donde el director de Documentación, Biblioteca y Archivo del Congreso, Mateo Maciá, le mostrará el escritorio de Clara Campoamor, donado por la Fundación Clara Campoamor en el año 2006, y la credencial original de diputada.

En la sala estarán también expuestos un examen que realizó la parlamentaria el 7 de marzo de 1918 para acceder al Cuerpo de Taquígrafos de las Cortes y dos libros escritos por la homenajeada: 'El derecho de la mujer' y 'Voto femenino y yo', sobre la situación de la mujer y del sufragio femenino.

En el escritorio que lleva el nombre de Clara Campoamor desde 2018, cuando se colocó el busto de la parlamentaria, obra de Marina Núñez, se realizará una fotografía institucional y, a continuación, la Reina saludará a los invitados, entre ellos miembros de las mesas del Congreso y el Senado, y portavoces parlamentarios de ambas Cámaras.

PLANTE DE LOS INDEPENDENTISTAS

Quienes ya confirman que no estarán en el acto son las fuerzas independentistas. ERC, Junts, Bildu y la CUP adelantaron a Europa Press que no acudirían a la convocatoria en tanto que no suelen acudir a los actos presididos por los Reyes de España. La última vez que 'plantaron' a la Corona fue durante el acto que presidió el Rey Felipe en el Congreso con motivo del cuadragésimo aniversario del fracaso de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981.

En este caso, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado que la Reina Letizia, a la que, ha remarcado, "no vota nadie" y que representa a una institución "antifeminista y antidemocrática", vaya a presidir el homenaje a esta sufragista española: "Ella se sentiría casi casi humillada", ha dicho.

Tampoco estará presente en la cita de este lunes el portavoz del PNV, Aitor Esteban, aunque en su caso porque tenía ya actos políticos agendados el lunes en el País Vasco, y de Unidas Podemos sólo acudirá su portavoz adjunta en el Congreso, Sofía Castañón y ninguno de los tres miembros de la Mesa, según confirmaron a Europa Press fuentes del grupo confederal.

Tras los saludos de rigor de la Reina a los presentes, el acto continuará en el Salón de Pasos Perdidos, donde tomarán la palabra la vicepresidenta Calvo, así como las presidentas del Senado y del Congreso, que será la encargada de cerrar el acto.