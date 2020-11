La reina Sofía reaparece tras su cumpleaños apoyando a los músicos más jóvenes

MADRID, 3 (CHANCE) En el momento más complicado de la Casa Real, doña Sofía sigue apostando por la cultura y el arte convirtiendose en una gran defensora de los que peor lo están pasando en estos momentos. Con la sonrisa y la sencillez que le caracteriza, la reina emérita reapareció publicamente tan solo un día después de su 82 cumpleaños para disfrutar del recital benéfico que recauda fondos para becar los estudios de música en el extranjero para los más jóvenes.Aunque este año la madre del rey Felipe no ha podido disfrutar de una fiesta de cumpleaños por todo lo alto debido a la complicada pandemia que atraviesa nuestro país, la reina Sofía ha reaparecido con una gran sonrisa en el rostro para defender su gran apuesta por la música en la vida de los más jóvenes.Este no está siendo un momento fácil tampoco para la reina emérita ya que, con el rey Juan Carlos en el extranjero, anticorrupción también investiga el papel de doña Sofía y algunos familiares en el uso de tarjetas de crédito opacas. Los movimientos de estas tarjetas, cuyos fondos proceden del extranjero, son posteriores a la abdicación del rey emérito, por lo que no estarían amparados por la inviolabilidad constitucional que les protege de ser juzgados en otros casos.

