Reino Unido multa con 28,7 millones a Barclays por no involucrarse con los clientes con problemas financieros

LONDRES, 15 (EUROPA PRESS)

La Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA, por sus siglas en inglés) ha multado con 26 millones de libras (28,7 millones de euros) a Barclays por no haberse involucrado lo suficiente con los clientes que afrontaron dificultades financieras a la hora de devolver un préstamo al consumo, según ha indicado este martes en un comunicado.

Según ha explicado el regulador, entre 2014 y 2018 varios clientes, tanto particulares como empresas, no fueron tratados de forma adecuada cuando cayeron en algún tipo de impago en un crédito al consumo.

En concreto, la FCA ha explicado que Barclays no cumplió las políticas de contacto de los clientes cuando estos cayeron en impago de alguna cuota, no mantuvieron "conversaciones apropiadas" para entender las razones de dichos impago y no "entendieron adecuadamente" las circunstancias del impago, lo que les llevó a ofrecer soluciones "no asequibles o insostenibles".

"Las empresas deben tratar a los clientes de créditos al consumo de forma justa, incluyendo cuando se encuentran en impago. Tomaremos acciones contra los tratamientos injustos o cuando los sistemas de las empresas exponen a los clientes a riesgo de injusticia. Aunque este caso precede a la pandemia, el mensaje es especialmente importante dado que el impacto del coronavirus sigue afectado los ingresos y presupuestos de los hogares", ha subrayado el director de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA, Mark Steward.

Barclays no cuestionó las conclusiones del regulador, por lo que ha obtenido un descuento del 30% en la multa. Además, ha solucionado ciertos problemas de forma "proactiva", abonando 273 millones de libras (300,9 millones de euros) a 1,5 millones de clientes desde 2017.