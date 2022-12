Reino Unido ordena a LetterOne vender el proveedor de fibra Upp por riesgos para la seguridad nacional

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Gobierno del Reino Unido ha ordenado a LetterOne, compañía fundada por los empresarios rusos Mikhail Fridman y Petr Aven, y que es propietaria del Grupo Dia, desprenderse del proveedor británico de banda ancha Upp al considerar que representa "un riesgo para la seguridad nacional".

Según la Ley de Seguridad Nacional e Inversiones de 2021, el secretario de Estado de Estrategia Empresarial, Energética e Industrial del Reino Unido, Grant Shapps, considera "un riesgo para la seguridad nacional" la propiedad de Upp Corporation por parte de los beneficiarios finales de LetterOne Core Investments, matriz de L1T FM Holdings UK, y su red de banda ancha de fibra completa en expansión.

En este sentido, la orden tiene el efecto de exigir a LetterOne la venta del 100% de Upp "dentro de un período específico y siguiendo un proceso específico", que no ha sido detallado, mientras que Upp deberá completar una auditoría de seguridad de la red antes de la venta.

"El Secretario de Estado considera que la orden final y sus disposiciones son necesarias y proporcionadas para prevenir, remediar o mitigar el riesgo a la seguridad nacional", ha señalado en un comunicado.

De su lado, LetterOne se ha mostrado "decepcionada" por la decisión del Gobierno, recordando que L1 no está sancionada y ha tomado medidas para distanciar a L1 de sus accionistas sancionados, que "no tienen ningún papel en L1, no tienen acceso a locales, infraestructura, personas y fondos o beneficios de ningún tipo".

"Creemos que la propiedad de L1 de Upp no es una amenaza para la seguridad nacional de ninguna manera", ha asegurado la compañía.

La firma L1T FM Holdings UK se hizo en enero de 2021 con el 100% de Upp Corporation, proveedor regional de banda ancha anteriormente denominado Fiber Me Limited.