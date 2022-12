Su relación con la Infanta Elena, cada vez más tensa. Victoria Federica se muda a Zarzuela con la Reina Sofía

MADRID, 7 (CHANCE)

Bombazo en la Familia Real. Semanas después de que se rumorease que la Infanta Elena estaría muy enfadada con Victoria Federica por su decisión de abandonar sus estudios universitarios para apostar por su carrera de influencer, la revista Lecturas va un paso más allá y desvela que tan tensa es la relación que la sobrina del Rey Felipe VI habría decidido dejar la casa familiar y mudarse con la Reina Sofía a Zarzuela.

Tal y como explica la revisa este miércoles, la modelo ya habría comunicado su decisión a su entorno más cercano y será a su vuelta a Madrid después del puente - ha estado en Nueva York y ahora se encuentra en Andorra con unos amigos, como ella misma ha contado en sus redes sociales - cuando haga las maletas para instalarse en palacio con su abuela, con la que siempre ha presumido de una complicidad muy especial.

Una mudanza que sorprende y mucho y que deja entrever hasta qué punto está tocada la relación entre madre e hija por la sobreexposición mediática de Victoria, que no haría ninguna gracia a Doña Elena. Un disgusto que habría alcanzado mayores dimensiones con la decisión de la nieta de Don Juan Carlos de abandonar sus estudios en la prestigiosa Universidad 'The College For International Studies' para dedicarse al 100% a su carrera de influencer, que en los últimos meses ha crecido a un ritmo vertiginoso.

Sin embargo, y a pesar del enfado de su madre, Victoria tiene claro que lo suyo es el mundo de la moda, las redes sociales, los viajes y las alfombras rojas. Y apostando por una vida marcada por los focos y la popularidad por la que no le ha importado enfrentarse a Doña Elena, en breves comenzará una nueva vida lejos del hogar de su madre pero arropada por la Reina Sofía en Zarzuela, donde gozará de todas las comodidades y de una total discreción e independencia en lo que a sus decisiones se refiere.