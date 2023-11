René Ramos y Lorena Gómez siembran la duda sobre la crisis de Pilar Rubio y Sergio Ramos

MADRID, 24 (CHANCE)

Los rumores de crisis entre Pilar Rubio y Sergio Ramos no han dejado de aumentar en los últimos días. Mientras sus protagonistas guardan silencio y ni confirman ni desmienten si es cierto que su matrimonio pende de un hilo, qué hay de cierto en que el futbolista podría haber sido desleal o si la relación entre la presentadora y su familia política es tan tensa como se especula, René Ramos y Lorena Goméz continúan con su vida.

La cantante ha ofrecido un concierto este jueves en el madrileño Teatro Eslava y, como no podía ser de otro modo su novio ha estado arropándola y aplaudiendo sus canciones entre el público. Y ha sido tras la actuación cuando el hermano del jugador y su cuñada se han pronunciado por primera vez sobre la presunta crisis de Sergio y Pilar.

Desmarcándose de este asunto y sembrando la duda al no negar el distanciamiento en la pareja, René ha dejado claro que es un tema sobre el que no quiere decir nada: "No me he pronunciado nunca, no he hablado nunca" ha asegurado, revelando que a pesar de todo lo que se está diciendo su familia está "siempre" unida. Sin embargo, ni una muestra de apoyo a su cuñada, evitando negar la mala relación de la que se habla entre la colaboradora de 'El Hormiguero' y el clan Ramos.

En la misma línea que su chico, Lorena Gómez, que se ha ido por la tanjente para no aclarar en qué punto está el matrimonio de Pilar y Sergio: "Ha ido súper bien el concierto, estamos muy contentos, gracias por todo, siempre, Es una maravilla maravillada" ha afirmado, haciendo oídos sordos a la preguntas sobre la crisis en la pareja.