Renfe aumenta un 21,4% el número de viajeros hasta noviembre

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Renfe ha transportado a 479,4 millones de viajeros entre enero y noviembre de 2023, lo que supone un incremento del 21,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior o más de 84,6 millones de nuevos clientes en relación al pasado año.

Del total de viajeros desplazados en los trenes de Renfe hasta noviembre, 451,2 millones corresponden a los servicios públicos (Cercanías, Media Distancia y Avant) y 28,2 millones de viajeros a los servicios comerciales de AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity.

Renfe explica que la variedad de destinos, la cantidad de frecuencias o las iniciativas del Gobierno como 'Verano Joven' y los abonos gratuitos para clientes recurrentes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, han sido los principales motivos por los que los clientes han elegido a Renfe para realizar sus desplazamientos.

Asimismo, defiende que los trenes eléctricos de Renfe garantizan que no se producen emisiones directas y que no hay procesos de combustión, y que al ser la energía eléctrica de origen 100% renovable se puede hablar de descarbonización o 'neutralidad de carbono', ya que no se producen emisiones indirectas tampoco en origen.