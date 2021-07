Renfe prorroga hasta el 31 de diciembre la ampliación de los bonos Avant tras las peticiones de los usuarios

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Renfe ha extendido hasta el próximo 31 de diciembre la ampliación de la validez de los bonos para viajar en los trenes Avant, que pasó de forma generalizada de 8 días a 20 días con motivo de la crisis sanitaria.

Varias asociaciones de usuarios de la alta velocidad, como la Federación de Usuarios de Alta Velocidad de Castilla y León, llevaban varios meses solicitando al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una extensión del plazo para consumir los billetes incluidos en el bono.

La ampliación provisional terminó el pasado 30 de junio y Renfe decidió extender temporalmente hasta el 5 de julio las nuevas condiciones, a la espera de un acuerdo con el Gobierno. Finalmente, la comisión de seguimiento del contrato entre la Administración General del Estado y Renfe ha decidido prorrogar estas condiciones hasta final de año.

Asimismo, la comisión de seguimiento también ha acordado analizar en este periodo los cambios observados en la movilidad, para proponer una adecuación de la vigencia de los abonos en el futuro, según informa el operador público.

Renfe ofrece actualmente tres tipos de Abonos Avant, la Tarjeta Plus 10, la Tarjeta Plus 10 Estudiantes y la Tarjeta Plus, dirigidos a aquellas personas, en su mayoría trabajadores y estudiantes, que utilizan el servicio de tren de alta velocidad de forma diaria o casi diaria. La validez original de dichos bonos es de 8, 10 y 30 días respectivamente, ampliados provisionalmente a 20 días los dos primeros y a 60 el tercero.

Las asociaciones de usuarios argumentaban su petición asegurando que la pandemia ha traído consigo "un cambio en los modelos laborales y educativos, de modo que en muchos casos se ha pasado a una situación en la que el teletrabajo y las clases 'online' van a convivir con las actividades presenciales".