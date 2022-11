Las renovables disparan su contribución al PIB español a 19.011 millones en 2021 y generan ahorros récord

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El sector renovable disparó su contribución al Producto Interior Bruto (PIB) español en 2021 hasta los 19.011 millones de euros, lo que supone un crecimiento de la actividad económica asociada al sector del 61,2% y eleva su participación porcentual al 1,58%, y aportó unos ahorros récord al sistema eléctrico, según datos del avance del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España en 2021.

No obstante, APPA Renovables señaló que este fuerte crecimiento experimentado durante el año 2021, a pesar de ser "una magnífica noticia para el país, debe ser interpretado con cautela", ya que parte del crecimiento fue estructural --como el empleo ante el 'boom' del autoconsumo--, y otra parte del crecimiento fue coyuntural, dado que las cifras correspondientes al PIB, ahorros en importaciones, emisiones y, especialmente, en el mercado eléctrico, tienen su explicación en la inflación que experimentó el sector energético en el ejercicio.

Asimismo, desde la organización destacaron que en el entorno de precios energéticos altos, las renovables han ayudado a moderar las subidas, disparándose los ahorros de los que nos beneficiamos gracias a su aportación.

Las cifras del sector ofrecen así un fuerte contraste respecto al año anterior, ya que si en 2020 la depresión de los mercados moderó el crecimiento del sector, en 2021 los altos precios de la energía se combinaron con el crecimiento estructural para marcar un impulso récord a la actividad económica del sector renovable.

En lo que respecta a los ahorros, contar con energías renovables --que percibieron una retribución específica de 5.042 millones de euros-- en el sistema energético español permitió tener unas cifras récord, abaratando el precio del mercado eléctrico en 10.478 millones de euros, un máximo de toda la serie histórica debido a los altos precios alcanzados en el mercado diario.

REDUJERON EL PRECIO DEL 'POOL' EN 43,2 EUROS

De esta manera, redujeron el precio medio del megavatio hora (MWh) en 43,20 euros, frente a la media del ahorro en los últimos cinco años de 16,34 euros/MWh.

Asimismo, solo las importaciones fósiles evitadas (25,481 millones de toneladas equivalentes de petróleo) habrían supuesto 10.327 millones de euros, a los que habría que sumar 3.090 millones de euros en derechos de emisión. Estos ahorros récord se produjeron, principalmente, por el fuerte incremento del precio del gas y la tonelada de dióxido de carbono (CO2).

Por otra parte, las energías renovables mantuvieron su saldo neto exportador, que fue de 1.887 millones de euros. Esta leve reducción respecto al año precedente no se debió a una menor exportación sino a un incremento de las exportaciones, por el mayor carácter instalador (tanto de conexión a red como de autoconsumo), durante el año 2021.

Además, en 2021 se instalaron 5.649 MW renovables, de los cuales 4.498 MW correspondieron a proyectos destinados a vender electricidad a la red y 1.151 MW se destinaron a autoconsumo.

EL 'BOOM' DEL AUTOCONSUMO SIGUE EN 2022 Y SE PREVÉ UNOS 2.400 MW

En este sentido, APPA Renovables destacó el fuerte desarrollo del autoconsumo, también responsable de buena parte del crecimiento en el número de empleos, situándose en 111.409 puestos de trabajo, con un incremento del 59% en la tecnología fotovoltaica.

Para 2022, el presidente de la asociación, Santiago Gómez, estimó que este 'boom' del autoconsumo se mantendrá y anticipó que se cerrará el ejercicio con otros entre 2.200y 2.400 MW instalados.

NO VE EL FIN PARA LAS SUBASTAS.

Por otra parte, el director general de APPA Renovables, José María González Moya, consideró que el 'pinchazo' en la cuarta subasta de renovables celebrada este martes bajo el nuevo régimen retributivo, que quedó prácticamente desierta, no debe suponer el fin para el sistema de subastas.

"No creemos que se debería abandonar el sistema de subasta. El hecho de que no saliera como se podía pensar, no debe llevar a ello. Serán necesarias las subastas seguro, y lo que hay que ver es el entorno actual, ya que hay incertidumbres a nivel global, pero no creo que el Ministerio abandone sus planes y su hoja de ruta", dijo.