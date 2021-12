Renta 4 da un cambio a su imagen y ofrece nuevos servicios de banca e inversión para captar clientes

Prevé ofrecer en breve inversión en criptoactivos

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Renta 4 Banco ha presentado este jueves su cambio de imagen, incluyendo un nuevo logo, y novedades en sus servicios y productos, entre ellos, la posibilidad de domiciliar sus recibos, nóminas, contar con una tarjeta para realizar pagos o disponer de Bizum.

Así lo ha anunciado el presidente de la entidad, Juan Carlos Ureta, quien ha indicado que se trata de servicios propios de la banca destinados a satisfacer las necesidades de todos sus clientes, en especial, el de los perfiles más jóvenes, aunque con la idea de "seguir siendo un banco enfocado a las inversiones".

"Queremos abrirnos a los nuevos segmentos de ahorradores que están llegando y que van a llegar de forma todavía más masiva", ha explicado Ureta, quien ha indicado que el sistema financiero "se está transformando" en un entorno donde "ahorro e inversión se encuentran de forma directa, desintermediada, en los mercados de capitales".

De esta forma, la entidad ha presentado su 'Plan Más', que se basa en la previsión de un "muy elevado crecimiento" del sector de las inversiones y en la que el banco "desea jugar un papel muy relevante".

Concretamente, ha detallado que los cambios incorporados en esta nueva hoja de ruta tienen como objetivo incorporar a los usuarios "que consideren que su patrimonio es demasiado pequeño para venir a Renta 4 o que no son tan expertos".

Ureta ha señalado la importancia de la tecnología en esta transformación, con herramientas como la Inteligencia Artificial (IA), el desarrollo de plataformas móviles o el blockchain, así como la inversión temática, aquella que invierte en tendencias a largo plazo "buenas para el interés general, medioambiente, salud o digitalización".

Además de la incorporación de servicios tradicionalmente bancarios, Renta 4 está desarrollando nuevas soluciones digitales avanzadas para el mundo de la inversión, incluyendo un asesor digital inteligente que usa un modelo "muy sencillo" de IA que selecciona inversiones por temática que "directamente se captan de Google, de lo que está interesando directamente a la gente" y no solo por criterios de tipo técnico.

Ureta ha especificado que se trata de un roboadvisor "de segunda generación" al tener como objetivo tener una "interactividad" con la cartera de los clientes.

Asimismo, Renta 4 Banco va a lanzar un planificador financiero, algo que tiene "especial importancia en un momento en el que se están reduciendo los incentivos a los planes de pensiones individuales", así como una solución para ayudar al inversor más sofisticado, con herramientas para trabajar con opciones y con distintos escenarios de riesgos.

"POCO VALOR AÑADIDO" EN LOS NEOBANCOS

Por otro lado, Ureta ha rechazado la idea de entrar en el mercado de los neobancos o de los neobrokers al considerarla una "mala idea". "Lo que subyace en el neobanco es que esto va de tecnología y solo de tecnología, que basta con incluir en una 'app' servicios de transferencias, Bizums, pagos, tarjetas de crédito, etc", ha señalado el presidente de Renta 4.

"Creemos que esto no es así, creemos que esto va mucho de tecnología, pero va mucho más todavía de saber lo que es la inversión y lo que son los inversores y, por eso, no hemos querido entrar en el mundo de los neobancos y de los neobrokers. Creemos que no hay mucho valor añadido, hay mucho marketing, pero poco valor real añadido", ha asegurado.

Igualmente, Ureta ha afirmado que "está muy próximo" el momento en el que la entidad comience a ofrecer inversión en criptoactivos, gracias al impulso regulatorio y al "mayor seguridad y confort" que está empezando a ofrecer este mercado.

El nuevo plan de Renta 4, entidad que este año ha cumplido 35 años, también incluye un cambio en su marca, con un logo y un mensaje de la compañía nuevos. El banco destaca que se trata de una "evolución alrededor de nuestros valores, a los que somos fieles", ha afirmado el director de Comunicación y Marketing, Alex Baixas.

Los cambios ya se han aplicado en tres de sus oficinas: dos en Madrid (Almagro y Serrano) y una en Barcelona (Avenida Diagonal). La entidad cuenta con 62 oficinas en España y con alrededor de 110.000 clientes.