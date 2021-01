Repasamos los looks de Doña Letizia en la tradicional Pascua Militar desde que es Reina

MADRID, 6 (CHANCE)

Para la Familia Real el 6 de enero se trata de una fecha muy especial, y no sólo por tratarse del día de Reyes, sino porque hoy se celebra, tradicionalmente, la Pascua Militar, un solemne acto que se celebra en el salón del trono del Palacio Real y que da inicio al año militar en nuestro país. Además, se trata de uno de los eventos señalados en el calendario de cualquier fashionista que se precie, puesto que los looks elegidos por Doña Letizia siempre son de lo más comentados. Desde que el Rey Felipe ascendió al trono en 2014, todas las miradas están puestas - aun más si cabe - en los estilimos de la Reina en el primer acto oficial del año, por lo que, a expensas de descubrir con qué nos sorprenderá hoy, repasamos los outfits que ha lucido en los últimos años.

Pascua Militar del año 2015. Una aparición especial para Doña Letizia, puesto que era la primera vez que asistía a este solemne acto como Reina. Fiel a su discreción, la asturiana optó por no estrenar ningún vestido para no eclipsar a su marido, y lució un look de Felipe Varela que ya le habíamos visto en alguna ocasión. Un espectacular y elegante modelo largo, confeccionado en crepé de lana verde con delicados bordados florales. Sobria y discreta, la monarca lució su melena suelta y combinó su vestido con unos zapatos de salón de Magrit y una cartera de mano del propio Varela.

Pascua Militar del año 2016. Moderna y rompedora, la Reina combinó una falda negra de Felipe Varela con bordado richelieu - que estrenó ese día - y una discreta apertura lateral, con una blazer blanca del mismo diseñador con un precioso y favorecedor corte, que destacaba su silueta. Como complementos, zapatos troquelados en color negro de Magrit y un bolso en el mismo tono. El moño bajo con el que nos sorprendió ese frío día de enero destacaba sus delicadas facciones. Nuestro look favorito en cuanto a las apariciones de Doña Letizia en la Pascua Real se refiere.

Pascua Militar del año 2017. Haciendo gala de su austeridad, la monarca volvió a lucir el vestido verde en doble crepé con bordados florales de Felipe Varela que había lucido dos años antes en su primera Pascua Militar como Reina. Además, también optó por los mismos complementos - cartera de mano de ante de su diseñador fetiche y zapatos de salón de la firma Magrit - y, la única diferencia visible en Doña Letizia fue el peinado. Y si en 2015 optó por lucir su melena suelta, en esta ocasión apostó por un labioroso recogido trenzado, uno de sus favoritos.

Pascua Militar del año 2018. Doña Letizia volvió a estrenar un diseño de Felipe Varela con el que nos cautivó por su elegancia y sofisticación. Un vestido largo de terciopelo azul petróleo con corte recto, cinturón a juego y botonadura en el pecho. Con un favorecedor cuello bebé y mangas abullonadas, la monarca volvió a demostrar que el azul es uno de sus colores favoritos en su primer acto oficial del año.

Pascua Militar del año 2019. La Reina volvió a confiar en uno de sus diseñadores de cabecera, Felipe Varela, luciendo un vestido suyo - nuevamente de terciopelo y en color azul - que combinó con una elegante chaqueta de tweed de Emporio Armani en el mismo tono. Sin embargo, en esta ocasión, todas las miradas estuvieron puestas en su precioso broche de perlas de Tous - a juego con sus pendientes - y que, aunque pertenece a las "joyas de pasar", Doña Letizia no había lucido hasta ese día.

Pascua Militar del año 2020. Sublime es la palabra que define el estilismo de la Reina en el solemne acto tal día como hoy hace un año. Un vestido largo en color azulón con escote en pico tipo esmoquin, prendido con un botón en color plateado y con una favorecedora apertura en la falda. Su creador sigue siendo un misterio, y es un modelo que no hemos vuelto a ver a Doña Letizia aunque estamos deseándolo, puesto que parecía una estrella de cine con este impactante look de diez.