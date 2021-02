Una reportera de 'Socialité' a punto de ser agredida por la pareja de Mayte Galdeano

MADRID, 28 (CHANCE)

Hoy, una reportera de 'Socialité' ha vivido una situación de lo más incómoda posible... y es que son muchos los reporteros que han llegado a pasar miedo en la calle cuando han tenido que conseguir declaraciones de algunos personajes públicos, pero lo que hemos visto hoy ha sido muy desagradable.

Remi, el novio de Mayte Galdeano, se ha vuelto como loco con Laura Roigé, reportera del programa, cuando ha acudido hasta casa de la exconcursante de 'Gran Hermano' para preguntarles por el estado de salud de Sofía Suescun y Kiko Jiménez, ya que ponían en redes sociales de madrugada que tenían que ir a urgencias tras ponerse indispuestos por una mariscada.

"Estábamos en casa de Mayte y Remi, cuando hemos llegado nos los hemos encontrado. Me ha dicho que si salen sus imágenes me va a buscar" confesaba la reportera: "Les íbamos a preguntar 'vete de aquí, si me grabas te voy a buscar, me ha gritado, me ha insultado, no me acuerdo ni de lo que me ha dicho, era insultos razistas, me llamaba 'española' en tono razista... levantándome la mano. He intentado calmarle, le he explicado que estaba haciendo mi trabajo. Se ha vuelto loco y cuando se ha ido ha sido cuando me he derrumbado porque se me encaraba".

Lo cierto que en las imágenes podemos ver como Remi se volvía muy agresivo con nuestra compañera, mientras que Mayte Galdeano le mandaba callar y atendía a la prensa como siempre ha hecho... No entendemos por qué ha tenido esa actitud cuando ha ido en muchas ocasiones a los platós de televisión, algo que carece de sentido y que ha hecho pasar un mal rato a la reportera.