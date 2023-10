Los representantes institucionales y la ciudadanía recuerdan a Álvaro Prieto en la puerta del Ayuntamiento de Córdoba

CÓRDOBA, 17 (EUROPA PRESS)

Los representantes institucionales y la ciudadanía cordobesa han guardado un minuto de silencio este martes en recuerdo del joven Álvaro Prieto López, tristemente fallecido en Sevilla y cuya desaparición se denunció el día 12 de octubre tras perder el tren que tenía reservado para volver a Córdoba después de pasar la noche anterior con unos amigos en la capital hispalense.

En las puertas del Ayuntamiento, que ha decretado este martes día de luto oficial en memoria del joven, se han dado cita el alcalde, José María Bellido; el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; el delegado de la Junta en la provincia, Adolfo Molina; el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo; el CEO del Córdoba Club de Fútbol, Antonio Fernández Monterrubio; la subdelegada del Gobierno accidental en la provincia, Herminia López; la comisaria principal de Policía Nacional en Córdoba, Dolores López; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Ramón María Clemente, y los concejales y funcionarios de la Corporación Municipal.

Frente a las autoridades, las cámaras de televisión y numerosos periodistas, así como más de un centenar de personas, visiblemente emocionadas, entre ellas amigos del joven, que se han despedido entre abrazos y besos en la Calle Capitulares, sobre la que ondea la bandera del Ayuntamiento a media asta.

Mientras, el regidor ha valorado que se rinda homenaje a Álvaro Prieto, después de que "la ciudad entera en los últimos días se volcó en su búsqueda y tratar de localizarlo por todos los medios a través de voluntarios y redes sociales". "Todos nos hemos sentido absolutamente conmovidos durante estos días y desgraciadamente este lunes, cuando se localizó el cadáver", ha relatado, para apostillar que se queda "con la solidaridad y el cariño de la ciudad hacia Álvaro y toda la familia".

El alcalde ha transmitido "el pésame y las condolencias en nombre de toda la ciudad después de confirmarse la trágica noticia del fallecimiento del joven". La declaración de este día de luto oficial implica la suspensión de todos los actos públicos previstos por parte del gobierno local.

Entretanto, este lunes se celebró una misa para rezar por el joven en la Parroquia de la Inmaculada Concepción y San Alberto Magno de la capital. Y aficionados del Córdoba Club de Fútbol han organizado "un pequeño homenaje" al joven, quien era jugador de la cantera del club, al tiempo que este martes la directiva, los trabajadores, el cuerpo técnico y la primera plantilla han guardado un minuto de silencio.

Desde el club han agradecido "la comprensión en estos duros momentos y las muestras de solidaridad y cariño recibido". Al respecto, el CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio, ha ofrecido a la familia "el apoyo incondicional para todo cuanto sea posible", a la vez que ha pedido "el máximo respeto para el equipo juvenil, donde hay más de ocho menores de edad, y se pondrán todos los medios para ayudarles a superar ests duros momentos desde el club". Se han suspendido todos los entrenamientos de la cantera del lunes.

Por otra parte, ante este "triste" desenlace que ha tenido la desaparición de Álvaro Prieto, la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba se ha sumado a las condolencias enviadas a la familia, compañeros y amigos del joven y ha suspendido su agenda oficial y convocatorias de prensa de este martes.

LUTO OFICIAL EN LA UCO

Igualmente, la Universidad de Córdoba (UCO) ha acordado decretar tres días de luto oficial por el fallecimiento de Álvaro, quien era estudiante en esta institución.

"Profundamente conmocionados por la dramática noticia del fallecimiento de Álvaro Prieto, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Córdoba", el rector, Manuel Torralbo, ha mostrado en un comunicado "la tristeza y desolación que hoy nos sacude tras este desgarrador desenlace de su desaparición el 12 de octubre".

En primer lugar, ha transmitido el testimonio de "hondo dolor" de la UCO a su familia, así como a sus compañeros y amigos, poniéndose a "su servicio para toda aquella asistencia que precisen en estos tristísimos momentos".

Como señal de respeto y acompañamiento de la familia de Álvaro, el rector ha firmado una resolución rectoral decretando tres días de luto oficial en la Universidad de Córdoba, que se extienden desde las 24,00 horas del lunes hasta las 24,00 horas del día 19 de octubre.

En ese tiempo, las banderas ondean a media asta en el exterior de los edificios públicos, portando un crespón en los espacios interiores. A las 11,00 horas de este martes se ha guardado un minuto de silencio en todos los centros de la Universidad.

Asimismo, en las puertas de la Ciudad de la Justicia se ha celebrado una concentración para guardar un minuto de silencio y mostrar las condolencias y apoyo a los familiares y amigos del joven.

LA LOCALIZACIÓN

En este sentido, el joven cordobés Álvaro Prieto, desaparecido el 12 de octubre y cuyo cadáver fue localizado este lunes de manera fortuita al moverse un tren parado en la zona de talleres de la estación de Santa Justa desde el pasado mes de agosto, pudo morir electrocutado al tocar la catenaria que suministra la corriente eléctrica a los vagones.

Así lo ha apuntado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una entrevista en Canal Sur Radio en la que ha reconocido igualmente que el cuerpo pudo localizarse al moverse el tren para dejar espacio en los talleres a otro convoy para una revisión técnica.

De no haberse movido el tren y con él el cuerpo de Álvaro Prieto, que había quedado encajonado entre los dos vagones tras caer desde el techo al recibir una fortísima descarga eléctrica, "era absolutamente imposible" ver el cadáver desde el suelo. Los talleres de Santa Justa habían sido revisados mediante drones, que tampoco tomaron imágenes que desvelaran que Álvaro estaba allí.

Fernández se ha mostrado convencido de que los perros de la Policía Nacional sí habrían encontrado el cadáver en la batida que precisamente estaba prevista este lunes en la zona donde fue localizado de manera casual. De hecho, fue un cámara de televisión el que grabó el movimiento del tren y descubrió que había un cadáver, dando aviso a Renfe y a la Policía.

En cuanto a qué ocurrió dentro de la estación sevillana una vez que el joven fallecido fue descubierto sin billete dentro del tren que lo llevaría a Córdoba capital, el delegado del Gobierno ha asegurado que "no quiso aceptar la ayuda" que se le ofreció para que pudiera cargar el móvil, que se había quedado sin batería. "Se le ofrece la oportunidad, pero no accede. No sabemos la razón ni el motivo", ha apostillado.