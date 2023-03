Reproches al PSIB de socios y oposición por el voto en contra del PSOE a la propuesta balear sobre vivienda

Aunque CS y PI no apoyaban el límite de precios, censuran la incoherencia de voto en Palma y Madrid

PALMA, 8 (EUROPA PRESS)

MÉS y Unidas Podemos, así como Cs y el PI, han reprochado este miércoles al PSIB el voto en contra de los diputados socialistas en el Congreso a la propuesta balear para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para permitir a las Comunidades topar los alquileres.

En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Esperança Sans, ha acusado al PSOE de "traición" por tumbar en el Congreso una medida que en Baleares había apoyado. Además, la portavoz de Unidas Podemos ha sumado a esta protesta otras críticas por la reforma de la ley del 'sólo sí'. "Ayer comprobamos que ninguna conquista puede darse nunca por hecha", ha comentado.

Respecto a la propuesta de vivienda, Sans ha afirmado que el PSOE "está atado de cara a los grandes especuladores". Aunque se ha mostrado convencida de que se podrá "reeditar un pacto de progreso" en el futuro, ha advertido que "no puede ser que los menos desarrollados de todos los 'Acords de Bellver' sean los de vivienda".

Desde MÉS per Mallorca, la diputada Joana Aina Campomar ha considerado que lo ocurrido con la propuesta del Parlament sobre vivienda demuestra "que los senadores y diputados de grandes partidos estatales no son capaces de defender los intereses de las Islas ante los de un partido estatal".

El portavoz de MÉS per Menorca, Josep Castells --uno de los que viajó a Madrid para defender la propuesta en el Congreso-- ha coincidido también en que "el PSIB ha sido incapaz de hacer ver al PSOE la importancia que tiene este tema gravísimo para las islas", asunto "número uno de la agenda política de Baleares".

Asimismo, la queja por lo ocurrido este martes en el Congreso ha venido también de partidos como CS y el PI, que aunque no apoyan limitar los precios --una medida que consideran intervencionista e ineficaz--, han reprobado la incoherencia de voto de los socialistas en Palma y Madrid.

La portavoz de CS, Patricia Guasp, ha criticado el "paripé continuo" del PSIB "apoyando recetas intervencionistas de sus socios", de manera que "cuando llega a Madrid se ve cómo esas medidas son completamente inviables y el PSOE vota en contra".

La diputada ha instado al Govern a "aceptar su fracaso en política de vivienda" y ha avisado de que topar los precios ha llevado en otras ciudades a una menor oferta de pisos, una advertencia que también ha hecho el portavoz del PI, Josep Melià.

El diputado del PI, aunque no compartía el fondo de la propuesta, ha dicho que "no es de recibo que los partidos de Govern en Palma voten una cosa y en Madrid la contraria", algo "muy propio de partidos estatales centralistas". "Nos parece absolutamente impresentable y una estafa a los ciudadanos este comportamiento del Partido Socialista", ha declarado Melià.

EL PSIB LO JUSTIFICA POR LA TRAMITACIÓN DE LA LEY DE VIVIENDA

Por su parte, la portavoz del PSIB, Pilar Costa, ha mantenido que los socialistas isleños se mantienen en la reivindicación de que es necesario "intervenir de forma más clara" en el mercado de vivienda en zonas tensionadas.

Sin embargo, Costa ha justificado el voto del PSOE por el hecho de que esté en marcha la tramitación de la ley estatal de vivienda, aunque reconociendo que "no va al ritmo que a todos gustaría".

Además ha defendido la labor del Govern en construcción de vivienda protegida y ha subrayado que cuando se aprobó la Ley autonómica "se estuvo en contacto con el Ministerio" para que la estatal recoja algunos de sus conceptos y principios. "Detrás de los titulares y normas no aprobadas hay trabajo y negociación", ha dicho la diputada socialista.

Los otros portavoces ya habían salido al paso de este argumento antes del turno de Costa. Para Sans, "no vale la excusa de que se está tramitando la Ley estatal cuando hace más de un año que está bloqueada por el PSOE en el Congreso".

Del mismo modo, Castells ha advertido que el debate de este martes puso de manifiesto que "es muy probable que no se apruebe" la ley estatal, dado que "se vio que no hay una mayoría suficiente".

PREGUNTARÁN A ARMENGOL EN EL PLENO

Tanto CS, como MÉS per Menorca y el PI han anticipado que preguntarán a la presidenta del Govern, Francina Armengol, por esta cuestión en el pleno del próximo martes --mientras que Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, como partidos que componen el Ejecutivo, no formulan preguntas de control al Govern--. El PP también ha registrado una pregunta para la presidenta sobre el límite de los precios del alquiler.

Por su parte, Vox preguntará por las recomendaciones del Parlamento Europeo sobre menores tuteladas. También se formularán preguntas de la sesión anterior aplazadas por el viaje de Armengol a la ITB de Berlín.

Además, el pleno votará el Proyecto de Ley de comunidades baleares fuera del territorio de las Islas y dos proposiciones de no ley: una de Vox sobre la neutralidad en los centros educativos y otra del Grupo Mixto sobre la dignidad del sistema público de pensiones.

En este sentido, no se ha incluido una petición de urgencia del PI para que el segundo cable eléctrico entre por la Bahía de Alcúdia, aprovechando las canalizaciones existentes de Es Murterar, y no la de Pollença como prevé el Ministerio. Desde MÉS per Mallorca han indicado que apoyan "que se valoren las dos alternativas y se escoja la de menor impacto".