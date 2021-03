Repsol, BP y Total respaldan el impulso a los combustibles de aviación sostenible entre España y Francia

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El sector petrolero, con Repsol, BP y Total a la cabeza, ha mostrado su respaldo a los objetivos de la 'Declaración de intenciones sobre la cooperación y la promoción de los combustibles de aviación sostenible', firmado este lunes por los Gobiernos de España y Francia.

Asimismo, junto a otras empresas del sector aéreo, como Iberia, Aena, Airbus, Air France, ITP Aero o Dassault Aviation, entre otras, han expresado en un documento su apoyo a la cooperación que se busca con empresas e instituciones de ambos países.

En el marco de la XXVI Cumbre Hispano-Francesa, celebrada en la localidad de Moutaban (Francia), ambos países se han comprometido a buscar combustibles limpios para la aviación.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la ministra francesa de Transición Ecológica, Barbara Pompili, firmaron un memorandum de entendimiento a este respecto.

El objetivo último es facilitar el impulso de iniciativas y consorcios industriales para el abastecimiento conjunto de combustibles sostenibles para aviación en ambos países y de otros mercados de la Unión Europea.

En ese sentido, se fortalecerán las asociaciones con el sector privado, las entidades de investigación académica y la promoción de iniciativas de coordinación, incluida la facilitación y apoyo para el intercambio de acciones y buenas prácticas entre la Hoja de Ruta para Biocombustibles Aeronáuticos Sostenibles en el Transporte Aéreo Francés, y la Estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada en España.

El memorándum pone especial énfasis en la importancia de alcanzar los objetivos con respecto a energías renovables y velar por la sostenibilidad en la producción de los combustibles, para que no conlleven un impacto sobre la biodiversidad, no acentúen los riesgos de deforestación ni de competencia con cultivos dedicados a la alimentación y no comprometan los objetivos europeos en materia de reciclaje y preparación para la reutilización.