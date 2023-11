Repsol lanza con Universidad Nova de Lisboa cátedra sobre papel de las ciudades en la transición energética

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Fundación Repsol, junto con la Universidad Nova School of Business & Economics (Nova SBE) de Lisboa, han presentado la iniciativa 'Towards net zero cities', centrada en la difusión de conocimiento en torno al papel de las ciudades en la transición energética y en la evolución hacia la descarbonización de los entornos urbanos, que formará parte de la Red de Cátedras sobre transición energética que impulsa la fundación de la energética.

El acto de presentación oficial de la nueva Cátedra ha tenido lugar hoy en el Gran Auditorio Jerónimo Martins de Carcavelos-Cascais en Portugal y ha contado con la presencia del ministro de Economía y del Mar de Portugal, António Costa Silva; la ministra de Cohesión Territorial de Portugal, Ana Abrunhosa; el presidente de Repsol, Antonio Brufau; el decano de la Nova SBE, Pedro Oliveira, y los alcaldes de Cascais, Carlos Carreiras; Lisboa, Carlos Moedas; Porto, Rui Moreira da Silva, y Matosinhos, Luísa Salgueiro.

En el acto, Brufau destacó que, si se quiere implantar en las ciudades del futuro un nuevo modelo eficiente, inteligente y además, justo para las personas, es necesario hacer hincapié en una idea motora: la de una transición energética construida a partir de las fortalezas de la industria, apoyada en la tecnología y en la ciencia y que no excluya ni sectores ni tecnologías.

"Las ciudades son y seguirán siendo el principal motor del desarrollo económico y social. Serán el lugar donde veremos materializados los principales avances del desarrollo tecnológico y de la innovación, pero también de la inclusión social, y, esos avances, están inequívocamente vinculados con la transición energética en curso, con la movilidad inteligente y sostenible, con el transporte público, con el sector residencial ecosostenible, la economía circular, el desarrollo deespacios y corredores verdes, la integración de los puertos marítimos y de los aeropuertos y la interconectividad de los hubs", dijo.

Por su parte, Costa Silva mostró su agradecimiento a Nova SBE y a Repsol por el desarrollo de este "extraordinario" proyecto sobre Transición Energética y descarbonización de las ciudades. "La biodiversidad es nuestro seguro de vida en este planeta, por lo que estos proyectos, como Motor Verde +Floresta, y las ciudades inteligentes que Repsol y Nova Business School lanzan hoy aquí, son absolutamente estructurales para el futuro", añadió.

Tras la firma del convenio de colaboración entre Fundación Repsol y Nova SBE, el coordinador de la Iniciativa y Director de Sostenibilidad de Nova SBE, Luis Veiga Martins, ha presentado la iniciativa y las principales líneas de acción centradas en las energías renovables en ambientes urbanos, la construcción urbana sostenible e infraestructura verde, la movilidad urbana sostenible y la gestión eficiente de residuos y recursos.