La resaca de Kiko Rivera tras la primera Navidad sin su madre pero con sus hermanos, Francisco y Cayetano

MADRID, 26 (CHANCE)

La Navidad lejos de traer la paz y la cordialidad a Cantora, ha acrecentado, más si cabe, las distancias y diferencias entre los miembros del clan Pantoja, especialmente entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja.

Mientras la cantante continúa atrincherarada en su finca con su madre, doña Ana, y su hermano Agustín, sus hijos han programado y celebrado sus navidades sin contar con ella. Isa tuvo la deferencia de visitar a su madre, recordemos que ha estado más de dos meses en un concurso, hecho que le ha permitido vivir al margen de la guerra protagonizada por su madre y su hermano. Pero, Kiko, por el contrario ha optado por inclinarse por el lado Rivera y celebrar los preliminares de la Nochebuena con sus hermanos Francisco y Cayetano.

Los hermanos Rivera al completo hicieron gala de su simpatía y buen sentido del humor dando buena cuenta de su familiar reunión en sus redes sociales, donde nos hicieron partícipes del feliz momento que estaban compartiendo.

No tan feliz fue la resaca. Tras ese encuentro, Kiko volvió a su 'unfriendly mood' y con semblante serio no quiso decir ni 'mu' sobre el primer encuentro desde que se desatara la guerra por la herencia de Paquirri que había protagonizado su hermana, Isa, con su madre. Poco le ha durado el buen rollo al Dj, a quien actualemente se le menciona el apellido Pantoja y no levanta cabeza.