Las reservas de cruceros aumentan un 50% en las últimas semanas

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El mercado de cruceros se recupera a buen ritmo este año 2022 teniendo en cuenta que antes de acabar el mes de febrero ya se han reservado más del 30% de las plazas vendidas para todo 2019, según datos de la web Vayacruceros.com, que asegura que las llamadas y las reservas han aumentado un 50% en las últimas semanas.

Tras varios meses sin actividad, el sector de los cruceros, uno de los más afectados por la pandemia, empieza a retomar las buenas cifras y aspira a una clara recuperación durante 2022.

Los datos de Vayacruceros muestran que en el segundo mes del año ya tiene reservadas más del 30% del total de plazas que viajaron con ellos antes de la pandemia. Así mismo, en las últimas semanas han aumentado las peticiones de precio e información por parte de los usuarios un 50% con respecto a 2021.

Desde 2009 el mercado de los cruceros ha ido creciendo exponencialmente (un 60%) y en 10 años los cruceros alcanzaron casi 30 millones de pasajeros en todo el mundo. Este tipo de viaje se ha convertido en una de las formas más demandadas de vacaciones.

La pandemia ha tenido un fuerte impacto en el sector, los barcos de cruceros de todas las compañías tuvieron que parar su actividad durante varios meses debido a las fuertes restricciones de movilidad impuestas por la situación sanitaria. Como consecuencia, agencias de viajes, destinos, tripulación, navieras han sufrido un fuerte impacto económico.

En junio de 2021 las navieras empezaban a retomar la actividad junto con la reactivación del sector turístico. En colaboración con especialistas en salud y viajes, las compañías de cruceros han establecido fuertes protocolos que han demostrado su eficacia en 2021, apenas se han producido contagios en los barcos y si ha habido algún brote ha sido de muy bajo impacto.

La vuelta a la navegación, por tanto, es ahora una realidad y la confianza en la seguridad de viajar en barco ha generado un aumento de la demanda en el primer trimestre de 2022.

Actualmente, el 75% de los barcos de cruceros ya están operativos y a lo largo de 2022 la industria habrá recuperado prácticamente la totalidad de su capacidad.

16 BARCOS NUEVOS EN 2022.

Los mejores barcos del mundo estarán haciendo cruceros con salida desde España durante todo el verano. Entre otros, destaca el Wonder of the Seas de Royal Caribbean (un barco con toboganes de varias cubiertas de altura, pista de patinaje sobre hielo, tirolina, espectáculos tipo Broadway, simuladores de surf y varios restaurantes de especialidades).

Costa Cruceros por su parte, tendrá toda su flota operativa en 2022 y los cuatro barcos más novedosos de esta compañía viajarán por el Mediterráneo: Costa Toscana, Costa Smeralda, Costa Firenze y Costa Venezia.

También MSC Cruceros ha reforzado este verano su apuesta por el mercado español confirmando más de 300 escalas en puertos nacionales, únicamente durante el verano tendrá en España un 2% más de escalas que en 2019 (uno de los mejores años para el sector).

VIAJES SEGUROS Y RESERVAS FLEXIBLES.

Las compañías de cruceros han recuperado su actividad de forma progresiva, con protocolos seguros de la mano de expertos en salud garantizando así la seguridad de tripulantes y pasajeros.

Asímismo, todas ofrecen tarifas flexibles permitiendo la anulación sin gastos o cambios de fecha sin penalización en caso de no poder viajar, por tanto, navieras y agencias trabajan unidas para dar todas las garantías al viajero que este año quiera hacer un crucero.

Como resultado de todo lo anterior, Vayacruceros augura que este año el sector comenzará una recuperación decidida y comenzará a salir de la crisis derivada por la Covid-19.