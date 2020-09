La respuesta de Rocío Flores a los ataques de Carmen Borrego

MADRID, 10 (CHANCE) Cuando regresó de "Supervivientes", Rocío Flores expresó su intención de permanecer al margen de los medios y seguir llevando la vida tranquila y anónima que tenía antes de embarcarse en la que se convirtió la mayor aventura de su vida. Sin embargo, no lo ha conseguido. Y es que las declaraciones de María Teresa Campos asegurando que no la había visto nunca en persona, y la incendiaria exclusiva en la que Carmen Borrego asegura que Rocío Carrasco no perdonará jamás a su hija, han vuelto a poner a la joven en el ojo del huracán.

MADRID, 10 (CHANCE) Cuando regresó de "Supervivientes", Rocío Flores expresó su intención de permanecer al margen de los medios y seguir llevando la vida tranquila y anónima que tenía antes de embarcarse en la que se convirtió la mayor aventura de su vida. Sin embargo, no lo ha conseguido. Y es que las declaraciones de María Teresa Campos asegurando que no la había visto nunca en persona, y la incendiaria exclusiva en la que Carmen Borrego asegura que Rocío Carrasco no perdonará jamás a su hija, han vuelto a poner a la joven en el ojo del huracán. Sin embargo, Rocío, afectada tras el cruce de acusaciones entre su padre y las Campos en los últimos días, prefiere mantenerse al margen de la polémica. Respetuosa, evita dar la réplica a Carmen Borrego ni a Teresa Campos pese a las desafortunadas declaraciones de ambas. Y es que, pese a que Antonio David, muy enfadado, ha estallado asegurando que se ha abierto la veda y va a ir a por todas, su hija no opina lo mismo. ¡No te pierdas las primeras imágenes de la nieta de Rocío Jurado desde que estalló la guerra mediática y su reacción a los últimos acontecimientos relacionados con la nula relación que tiene con su madre, Rocío Carrasco! Eso sí, Rocío no puede evitar reírse cuando le preguntamos por las supuestas infidelidades de su padre, Antonio David, a la que considera su segunda madre, Olga Moreno. Sin palabras, pero con este claro gesto, la joven demuestra que no se cree los testimonios que tachan al colaborador de "Sálvame" de infiel.