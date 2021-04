La respuesta de Rocío Flores a las razones de su madre, Rocío Carrasco, para no querer hablar con ella

MADRID, 22 (CHANCE)

Rocío Carrasco reaparecía este miércoles tras el estreno de su serie documental concediendo una emocionante entrevista en directo en la que, con fuerza y con las cosas muy claras, contestó a las dudas que se han generado tras su desgarrador testimonio en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', confirmando además que su hija Rocío la ha llamado en varias ocasiones y explicando por qué no le ha cogido el teléfono.

La hija de Rocío Jurado abordaba por primera vez la causa de la nula relación con su hija y, destrozaba, recordaba la paliza que Ro le dio en julio de 2012 - el último día que la vio - y la pesadilla que vivió en su casa por culpa, según ella, de la manipulación de Antonio David hacia su pequeña, a la que definió como una víctima que acabó por convertirse en verdugo a causa de su exmarido.

Además, confirmaba que Ro la ha llamado en varias ocasiones en los últimos tiempos y que, como contó la joven, no le ha cogido el teléfono, desvelando que todavía estaba todo demasiado reciente y que considera que ni ella ni su hija están todavía preparadas para mantener su primera conversación después de 9 años sin relación. Sin embargo, y a pesar de todo el tiempo que ha pasado, Rociíto mantiene la esperanza de arreglar las cosas con Rocío, con la que sigue manteniedno un vínculo irrompible.

Unas declaraciones sobre las que esta mañana le hemos preguntado a su hija, que vio la entrevista con su padre en la casa que Antonio David posee en Málaga. Muy seria y sin poder ocultar su abatimiento, Rocío ha preferido no dar respuesta a las confesiones de su madre y con un "lo siento pero no voy a decir nada" ha dejado claro que no va a pronunciarse por el momento.

Arropada por su novio Manuel Bedmar en estos durísimos momentos, Rocío ha dado un tranquilo paseo por la ciudad intentando mantenerse al margen de la entrevista en la que su madre ha hablado por primera vez de los motivos por los que ambas rompieron su relación en el año 2012, convirtiendo a su hija en la gran señalada tras su comentadísima entrevista.