El restaurante español Berria se hace con el Wine Spectator's 2022 Best of Award of Excellence

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Berria, el 'wine bar' español ubicado en la Puerta de Alcalá de Madrid, ha obtenido el Wine Spectator's 2022 Best of Award of Excellence en su primer año, que otorga la revista especializada en el sector del vino, según ha informado en un comunicado.

En concreto, el equipo liderado por Gabriela Alcorta y Tomás Ucha ha logrado este galardón, que reconoce a los restaurantes con una amplia gama de vinos de los mejores productores, provenientes de una gran variedad de regiones y con una profundidad de cosecha.

Actualmente, Berria cuenta con una carta líquida con más de 2.000 referencias en bodega y 100 vinos por copas que está en constante renovación.

La revista 'Wine Spectator' premia cada año a los restaurantes provenientes de los 50 estados de Estados Unidos y más de 70 países y territorios de todo el mundo, dentro de tres categorías: 'Award of Excellence', 'Best of Award of Excellence' y 'Grand Award'.

En esta ocasión, Berria ha sido galardonado con la segunda categoría, Best of Award of Excellence, gracias a su amplia y cuidada gama de vinos de los mejores productores y procedentes de una gran variedad de regiones.

Además, a lo largo de este año, Berria ha creado recientemente las Experiencias Berria, que presentan tres formatos de menú degustación de vinos con los que transmitir la cultura vitivinícola adaptándose a las necesidades y gustos de cada cliente.

Por su parte, el diseño y la decoración del 'wine bar' ha corrido a cargo de Gabriela Alcorta, que con su experiencia en este sector y en el mundo del lujo, ha plasmado el concepto con el que se concibió este proyecto de ser el mejor escaparate donde el protagonista sea el vino.