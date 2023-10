El restaurante Parsley Salon de Dinamarca gana la décima edición de Copa Jerez Forum & Competition 2023

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El chef Allan Schultz y el sumiller Alexander Berntsen, representantes del restaurante Parsley Salon en Hellerup (Dinamarca), han ganado la décima edición de la final internacional de Copa Jerez Forum & Competition 2023, que se ha celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz), con una propuesta "llena de matices".

Por su parte, el equipo español formado por la sumiller Laura Rodríguez y el chef Cristóbal Muñoz, del restaurante Ambivium de Peñafiel (Valladolid) --ganador de la edición nacional de Copa Jerez-- ha recibido el premio al Mejor Maridaje con Postre, ha detallado el Consejo Regulador de Vinos de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar en una nota.

Según el jurado internacional de este evento, la propuesta danesa ha destacado por su "precisión" en la cocina y "la aparente sencillez de unos platos deliciosos en los que no sobraba ningún ingrediente y cada uno de ellos tenía su sentido". A esto se suma, una sucesión de maridajes caracterizada por "su gran progresión, con una selección de vinos excelsa donde todos ellos contaban una gran historia".

En este evento se ha concedido además el Premio Juli Soler al Mejor Sumiller a Gianluca di Taranto, del restaurante Cook & GTD (Bélgica); al Mejor Chef para Allan Schultz, del restaurante Parsley Salon (Dinamarca); al Mejor Maridaje con Entrante al restaurante Dinings SW3 (Reino Unido); al Mejor Maridaje con Plato Principal para el restaurante Vigor (en Países Bajos); al Maridaje Más Creativo para Alemania, representada por los hermanos Daniele y Gabrielle Tortomsi, chef y sumiller del restaurante Ackermannshof & Mandarin Oriental Savoy.

Según la organización, Copa Jerez ha vuelto a consolidarse como "una de las citas más importantes de la gastronomía, no solo a nivel nacional si no en cada rincón de la geografía mundial, donde el maridaje con vinos de Jerez alcanza una dimensión sin precedentes".

El jurado de la X Copa Jerez ha estado formado por cinco profesionales de reconocido prestigio internacional como son Jancis Robinson (escritora, crítica de vinos y Master of Wine), Almudena Alberca (enóloga y Master of Wine), Melania Bellesini (sumiller de The Fat Duck), Pascaline Lepeltier (escritora y Mejor sumiller de Francia 2018), y Josep Roca (sumiller y copropietario de El Celler de Can Roca).

Copa Jerez Forum & Competition 2023 es el mayor encuentro internacional que aúna los vinos de Jerez y la gastronomía de vanguardia, organizado por el Consejo Regulador de Vinos de Jerez y Manzanilla en colaboración con Fedejerez.