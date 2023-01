Los restos de Picornell y les Roges del Molinar son retornados a sus familias en un emotivo acto de homenaje en Palma

540 personas participan en el acto, celebrado en el Conservatorio de Música de Baleares, y más de un centenar se quedan fuera, por aforo

La vicepresidenta Yolanda Díaz afirma que "frente a los partidos del odio, sea cual sea su nombre, siempre ganará la democracia"

Montero: "Si hoy sabemos de la importancia de parar los pies a los reaccionarios es porque no olvidamos qué hacen cuando ganan"

PALMA, 28 (EUROPA PRESS)

Un total de 540 personas han participado este sábado en el acto de homenaje y retorno de los restos de Aurora Picornell y les Roges del Molinar, celebrado en el Conservatorio de Música de Baleares, al que han asistido la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la ministra de Igualdad, Irene Montero, la presidenta del Govern, Francina Armengol, el vicepresidente del ejecutivo autonómico, Juan Pedro Yllanes, y el alcalde de Palma, entre otras autoridades.

Además, a este acto han querido asistir otras 100 personas que, debido al aforo del Conservatorio, que se ha completado, han tenido que quedarse fuera del acto de homenaje y retorno de los restos de Picornell y les roges del Molinar, en el que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recordado el "deber ético" de la memoria, que este sábado ha hecho posible el acto de homenaje y retorno de los restos de Aurora Picornell y las Roges del Molinar.

"No hay paz ni futuro sin memoria, pues nada sólido se construye sobre el olvido. Por este motivo, este sábado estamos en Palma para homenajear y retornar a sus familias a mujeres valientes que lucharon contra el fascismo, porque la memoria democrática es un acto de amor al país pero también una lección para que la sociedad, especialmente los jóvenes, no sean indiferentes ante el odio", ha dicho Díaz, quien ha continuado que, precisamente, "frente a los partidos del odio, que tienen distintos nombres alrededor de todo el mundo, ganará siempre la democracia".

Asimismo, ha recordado que la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno a nivel nacional "consagra a ellas, a las víctimas", con quien este Ejecutivo tiene un compromiso, el de "la verdad, la justicia y la reparación".

En la misma línea, la ministra de Igualdad, Irene Montero ha apuntado que "la memoria es saber quien se es, de donde se viene y por qué se está aquí". Por este motivo, y tras dar las gracias a todos los que han hecho posible el acto de este sábado en Palma, ha afirmado estar "muy emocionada". "Empecé mi carrera política en una organización que se sentía heredera de la entidad en la que militaban las mujeres cuyos restos se han recuperado y es, sin duda, todo un orgullo, saber que estamos donde tenemos que estar, combatiendo la impunidad y sacando a la luz a todas aquellas personas que fueron injustamente asesinadas".

"Tenemos que acabar con esa impunidad y con ese silencio impuesto por quienes las asesinaron", ha enfatizado la ministra Irene Montero, reiterando que "la memoria no es nostalgia, aunque es bonita, porque si hoy se pueden seguir conquistando derechos, es porque otras han venido antes, se han organizado y han defendido los derechos humanos y la libertad". Precisamente, ha continuado, "si hoy sabemos de la importancia de parar los pies a los reaccionarios es porque no olvidamos qué hacen cuando ganan".

"Tenemos que cuidar la memoria porque es necesario para seguir conquistando derechos, como hicieron mujeres como Aurora Picornell y las Roges del Molinar, quienes no debieron permanecer durante décadas en una fosa común, tras ser víctimas de un asesinato, que tampoco se merecían, más todo lo contrario, se merecían vivir. Ahora, confiamos en que, al menos, puedan descansar de forma justa y con todos los honores. Por que no, vuestro nombre no se borra de la historia", ha enfatizado.

Por su parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha celebrado que, al final, "ha ganado la verdad al olvido, la luz a la oscuridad". "Perdón, una vez más, por llegar tarde y muchas gracias por hacerlo posible", ha dicho emocionada hasta casi las lágrimas, en un día que, ha destacado, "hace a una sentir mucho orgullo de un pueblo como el balear, que no se pone de perfil ante actos como el asesinato de Aurora Picornell y las Roges del Molinar".

"Hace 85 años asesinaron a Aurora Picornell y a las Roges del Molinar pero, afortunadamente, no han conseguido que se las olvide, todo lo contrario, y ahora son un símbolo, un icono para el pueblo balear, un ejemplo de mujeres que lucharon con valentía y compromiso por la democracia, el feminismo y los derechos de los trabajadores", ha destacado, tras agradecer al Gobierno de España la ley de Memoria Democrática.

Por su parte, el vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha celebrado el acto "para cerrar heridas, de reparación y dignidad" de este sábado en Palma. "Haber identificado a Aurora Picornell y a las Roges del Molinar supone cambiar la historia democrática de Baleares porque, pese a su desaparición hace 86 años, no han conseguido eliminarlas y, a día de hoy, son un símbolo contra el fascismo y en favor del feminismo y la democracia", ha explicado, tras pedir "perdón" por "llegar tarde" y dar "gracias" a todos los que han hecho posible este acto. "Este Govern siempre transitará el camino de la memoria, la justicia y la reparación", ha incidido.

Finalmente, el alcalde de Palma, José Hila, ha puesto en valor que el acto "de reparación y de justicia", celebrado este sábado, que ha permitido "recordar y rendir homenaje a Aurora Picornell y las Roges del Molinar".

"No queremos que vuelva el país que asesinó a estas mujeres, por eso trabajamos, para cerrar heridas y avanzar. Porque mientras otros creen que hay que olvidar, el Ayuntamiento de Palma cree que hay seguir recuperando la memoria democrática y trabajando por la justicia social y la dignidad", ha sentenciado.