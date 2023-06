Restoy (FSI) afirma que en Europa "sobran bancos", lo que dificulta que capten capital

SANTANDER, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del Instituto de Estabilidad Financiera (FSI, por su siglas en inglés), Fernando Restoy, ha afirmado que la banca europea tiene un "problema estructural" que es su dificultad para captar capital, lo que se debe a que "sobran bancos" y a su "bajísima rentabilidad", aunque ha señalado sentirse "bastante cómodo" con el tamaño del sector en España.

Restoy se ha referido, en su intervención en el XL Seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), que esta semana se celebra en Santander en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), a las turbulencias financieras que se han registrado en los últimos meses en Estados Unidos, lo que ha provocado el colapso de varios bancos regionales como Silicon Valley Bank (SVB) o la entidad suiza Credit Suisse.

Ha señalado que los fallos en EEUU han sido la gestión de las entidades, las estrategias corporativas y la gobernanza, así como la supervisión de la Reserva Federal de Estados Unidos "más laxa" para con los bancos medianos.

"Hemos visto, a pesar de su tamaño de 200.000 millones de dólares en activos, tenía un régimen prudencial que no eran los estándares de Basilea", una normativa que en EEUU solo se aplica a los bancos globalmente sistémicos, ha apostillado Restoy.

En cambio, ha señalado que el modelo de negocio de la banca comercial en Europa está "menos expuesta" en general a algunos de los riesgos que han provocado turbulencias en Estados Unidos, con una base de depósitos "más estable", ya que el volumen protegido por los fondos de garantía de depósitos en Europa es "algo menor" que en EEUU (de 100.000 euros frente a 250.000 dólares que son, al cambio, en torno a 228.000 euros), la proporción es mayor en Europa que en EEUU.

También ha explicado que el modelo en Europa es "más relacional". "Un depositante de un banco europeo, además de depositar sus fondos, tienen típicamente también otro tipo de vinculación", ha explicado, antes de señalar que la regulación en Europa es "más robusta".

Sin embargo, ha afirmado que "no todo son buenas noticias", y que la banca europea tiene un "problema estructural" que no tiene Estados Unidos y es la dificultad que tiene para captar capital, consecuencia de su "bajísima rentabilidad" y de que "sobran bancos en Europa", algo que no ocurre en la misma medida en Estados Unidos.

Se trata de una situación que se da en la mayor parte de Europa, donde hay un "excesivo número" de entidades que intentan competir con las grandes, lo que hace que el sector sea menos eficiente que en Estados Unidos. Para el caso de España, ha afirmado sentirse "bastante cómodo" con el tamaño del sector.

Además, ha señalado que la supervisión incorpora medidas tanto cuantitativas (de capital y de liquidez), como cualitativas (de estrategia y gestión), aunque ha criticado que los procedimientos son "excesivamente complejos, algo mecanicistas" y son "capitalcentristas".

El ex subgobernador del Banco de España también ha indicado que los sistemas de gestión de crisis están incompletos ante la ausencia de mecanismos eficaces de gestión de la crisis de entidades medianas y del fondo de garantía de depósitos europeo que complete la unión bancaria.

Por último, sobre la candidatura de la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, para suceder a Andrea Enria en la presidencia del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Restoy ha elogiado su figura al afirmar que es una "profesional absoluta de primer nivel" y cuenta con una "experiencia precisa para desempeñar con total satisfacción" el puesto.