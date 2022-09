Se resuelve el misterio. Los Reyes Felipe y Letizia NO se sentarán al lado de Don Juan Carlos en el funeral de Isabel II

MADRID, 14 (CHANCE)

Este lunes los Reyes Felipe y Letizia, y los Eméritos Don Juan Carlos y Doña Sofía confirmaron, con pocas horas de diferencia y tras recibir la correspondiente invitación por parte del Foreign Office, su asistencia al funeral de Estado de Isabel II que se celebrará en Londres el próximo 19 de septiembre.

A pesar de que se especuló con la ausencia del Rey Emérito por sus causas pendientes con la justicia británica tras la demanda por acoso de Corinna Larssen, sus lazos de sangre con la soberana inglesa - ya que ambos eran tataranietos de la Reina Victoria de Inglaterra - y la buena relación de la que siempre hicieron gala, han pesado en la decisión de Don Juan Carlos de acudir al sepelio.

Desde entonces, las especulaciones acerca de una posible coincidiencia de Felipe VI y su padre en la Abadía de Westminster - sería la primera imagen de ambos juntos desde que el Emérito se trasladó a Emiratos Árabes en agosto de 2020 - no dejaron de sucederse. Un encuentro incómodo para muchos que, finalmente, no tendrá lugar.

Y es que como adelanta 'Ok Diario' el estricto protocolo inglés marca que haya distancia entre padre e hijo durante el funeral, puesto que el Rey Felipe se sentarán detrás de la Familia Real Británica - como Jefe de Estado y monarca reinante que es - mientras que el Rey Juan Carlos, al lado de la Reina Sofía, estará en los bancos posteriores, junto a otros monarcas no reinantes, como Beatriz de los Países Bajos, y miembros de monarquías no reinantes, como por ejemplo la griega o la búlgara.

El protocolo que rodea al funeral fue revisado por la Reina Isabel II y, además del orden de cada uno de los cerca de 2.000 invitados que estarán presentes en la Abadía de Westminster el próximo lunes, marca que todos ellos llegarán a la ceremonia en autobuses que partirán desde una zona no revelada del este de Londres.