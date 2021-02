Retirada la bandera de Falange de las dependencias parlamentarias cedidas a la ex diputada de Vox

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

La bandera de Falange que lucía en las dependencias cedidas por el Parlamento de Andalucía a la diputada no adscrita Luz Belinda Rodríguez (ex de Vox) ha sido retirada, toda vez que la misma ya no estaba al término del Pleno de la Cámara de este miércoles, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, que también manifiestan que no han sido los servicios parlamentarios quienes la han retirado.

No obstante, el resto de banderas incluidas en la polémica como la bandera Lgtbi, la de lucha del movimiento trans y la de simbología del pueblo gitano, con que los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía han adornado el espacio que les ha cedido el Parlamento y que comparten con Rodríguez, siguen en su lugar.

El vídeo del día Pedro Sánchez admite el error de la desescalada de Julio 2020

La idea de la Cámara es la de que si los diputados no proceden a retirar estos símbolos sean los servicios del Parlamento los que se encarguen de reordenar los espacios comunes de la institución, según las mencionadas fuentes.

Al respecto, la líder de Anticapitalistas de Andalucía y diputada no adscrita, Teresa Rodríguez, ha querido dejar claro que no van a retirar estas banderas este miércoles, día que termina el plazo que ha dado la Mesa del Parlamento de Andalucía para que los diputados no adscritos procedan "a reponer el mobiliario y los elementos existentes en los espacios comunes al estado en el que inicialmente se encontraban".

En dicho escrito de la Mesa se señalaba que en caso de no atender a este requerimiento oficial, "por los servicios de la Cámara se realizarán las actuaciones pertinentes para la adecuada ordenación de los considerados espacios y del mobiliario y elementos en ellos existentes y, en su caso, para su retirada conforme a lo que se expresa en el presente escrito".